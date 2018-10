Napelemek kerülnének a sportcsarnok tetejére

Korszerűsítené a Komlói Bányász sporttelepén lévő futófolyosót, valamint a városi sportcsarnok-uszodakomplexumot az önkormányzat – az energetikai fejlesztés megvalósítására pályázatot nyújtott be a város. A 165 millió forintos beruházással fenntarthatóbb, olcsóbb és környezetbarátabb is lesz az épületek üzemeltetése.

Polics József, Komló polgármestere kiemelte, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával évek óta dolgozik az önkormányzat a közintézmények és más városi fenntartású épületek energetikai korszerűsítésén. A napokban a harmadik ilyen tárgyú nagyprojekt elindításáról hozott döntést a képviselő-testület: a terv a Komlói Bányász sporttelepén álló futófolyosó, valamint a sportcsarnok-uszodakomplexum korszerűsítése. Ehhez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) eddig szét nem osztott maradványforrásaira nyújtott be pályázatot a város.

A tervek között szerepel a futófolyosónál a tető és a falak hőszigetelése, az ajtók és az ablakok teljes cseréje és a fűtési rendszer átalakítása, korszerűsítése is. A Sportközpontnál már korábban – szintén pályázatból – elkészültek ezek a munkák. Ezen kívül a sportközpont épületére és a futófolyosóra is napelemeket telepítenének. – Ezen a komplex felújításon már több épület átesett Komlón az elmúlt években. Mindenhol jelentős összegeket tudunk azóta a fűtésszámlákon megtakarítani, ráadásul az alacsonyabb energiafelhasználással a környezetünket is kevésbé terheljük – foglalta össze az előnyöket Polics József.

A pályázatot 165 millió forintra adta be a város. A polgármester bízik benne, hogy még az év végéig pozitív döntést hoz az elbíráló hatóság, így a jövő év elején szerződéskötésekkel és a közbeszerzések kiírásával el is kezdődhet a munka.