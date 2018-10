Napelemet is kapott a megújult rendelő

Befejeződött az orvosi rendelőknek helyet adó épület teljes felújítása, az átadó ünnepséget csütörtökön tartották.

Mint ismeretes, sikeres pályázatával 101 millió forint uniós támogatást nyert a település a Területfejlesztési Operatív Program keretében, a régóta várt fejlesztésre. A négy falon kívül gyakorlatilag minden megújult a nyolcvanas évek elején épült ingatlanon, a tavasszal indult és mostanra befejeződött munkálatok eredményeként. A tető, a falak új szigetelést kaptak, a nyílászárókat, a burkolatokat lecserélték, megtörtént a teljes akadálymentesítés, és a házra napelemek is kerültek, amelyek a rendelők teljes villamosenergia-ellátását biztosítják.

Nemcsak az épület, hanem annak berendezése is megújult, és a pályázati támogatásból több új orvosi eszköz beszerzésére is nyílt lehetőség, a még színvonalasabb ellátás biztosítása érdekében. Mindezek mellett egy új robogó is segíti a háziorvosi aszszisztens munkáját, ami az otthoni ellátásra szoruló betegek elérését könnyíti meg. A rendelő fejlesztése mellett a szolgálati lakás hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje is megvalósulhatott a pályázat részeként.

