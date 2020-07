Napraforgó is pompázik most a pécsi belvárosban

Két éve működik közösségi kert a pécsi Király utcában. A kertészek három illetve hat négyzetméteren különleges növényeket termesztenek, így japán kölest, szójababot, leveles kelt.

Az első pécsi közösségi kertet két éve Pécs belvárosában, a Király utca 7. szám alatt alakították ki. Kezdetben a terület rendbetételén ügyködtek a kertészek, felszedték a köveket, felásták a kertet, elbontották a régi épületet. A talajból érdekes dolgok kerültek elő, így egy 1984-ben gyártott egy literes zacskós tej, ami akkor több mint két forintba került, de találtak a közeli szálló vendégei által kidobott pezsgős poharat, tányért, hamutartót, óvszert, de mikrohullámú sütőt, kenyérpirítót is kiástak a földből.

– A legfiatalabb kertészünk tizennégy éves, a legidősebb hatvan feletti

– mondta el lapunknak a Zöld Folt Közösségi Kert egyik létrehozója, Hajba Gergő. – Három és hat négyzetméteres parcellákat hoztunk létre, közel 35-öt. A kertészeink mindent termesztenek: paradicsomot, paprikát, uborkát, csillag tököt, napraforgót, céklát, fűszernövényeket, de különlegességek is vannak, így japán és magyar köles, két golgotavirág, szójabab, leveles kel – tette hozzá.

Múlt évben három magas­ágyást hoztak létre a kert alsó részén, és felújították a hiányos lépcsőt is, amit egy közösségi tagjuk, Pintér Tamás vályogvető mester, keramikus és kőműves készített el.

– Tavaly ősszel ismerkedtem meg Hajba Gergővel, akkor tudtam meg, hogy van Pécs belvárosának szívében egy közösségi kert – közölte Nagy Dia kertészmérnök. – Csatlakoztam, idén már nekem is van saját parcellám. Mivel komlói vagyok, az lenne a fő célom, hogy Komlón is szeretnék egy közösségi kertet létrehozni.

Idén úgy döntöttek, hogy minden parcellatulajdonos elvállal egy projektet, a komlói kertészmérnök tanácsadással segíti társait. A fő célja, hogy az emberekkel megismertesse a növénytermesztés fortélyait, megszeressék a természetet, mert úgy látja, eltávolodtunk tőle. Kitért arra is, hogy hasonlóan a növényekhez, gyümölcsfákhoz, amik az egyik évben bő termést, másikban kevesebbet hoznak, úgy a kártevők is egyik éven jobban elszaporodnak, míg máskor alig van belőlük. Idén sok a levéltetű, ellene érdemes dohánylével meglocsolni a növényt, de a sima slaggal is hatékony lehet a védekezés, ugyanis a bő víztől a tetvek lehullanak és már nem másznak vissza a növényre.