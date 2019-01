Ne adjuk fel az első héten a keresést!

A szilveszteri tűzijáték, a hatalmas durranások hatására nagyon sok háziállat szökik el otthonról és kóborol a város utcáin. Az erős hang- és fényhatások miatt megrémült, kerítésen átugró, menekülő kedvencek az utcán olyan környezetbe kerülnek, amely számukra idegen és veszélyekkel teli, így gyakran válnak autóbaleset áldozatává, vagy olyan távolságra menekülnek otthonuktól, hogy képtelenek oda visszatalálni.

Az állatvédők ezért figyelmeztetnek arra, hogy érdemes az állatokban lévő mikrochipek adatait ellenőriztetni az állatorvosnál, hogy a gazdák személyes adatai helyesen vannak-e regisztrálva. Emellett legyen az állatokon nyakörv a gazda telefonszámával ellátva.

Farkas Tamás, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke lapunk kérdésére kedden este elmondta, még egyetlen kutya vagy macska sem érkezett hozzájuk.

– Ezen csodálkozom, hiszen az elmúlt években már az év első napján is hoztak be az állatotthonba elkóborolt négylábúakat, de a nagy roham egy-két nap elteltével szokott bekövetkezni. De talán köszönhető ez annak is, hogy jól működik az információáramlás a közösségi hálókon, és így megtalálják a gazdik kedvenceiket. Rendelkezünk chipleolvasóval, amelynek a segítségével a kutyákat könnyedén azonosíthatjuk és visszajuttathatjuk a tulajdonosoknak, azonban sajnos tapasztalataink szerint a kutyák csak mintegy hatvan százaléka rendelkezik mikrochippel – mondta Farkas Tamás és hozzátette, senki se adja fel a keresést az első héten.

