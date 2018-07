Ne érjen égig a parlagfű!

Mint ismeretes, a földhasználóknak június 30-ig gondoskodniuk kellett a parlagfűvirágzás kialakulásának megakadályozásáról, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn is kell tartaniuk.

– Nehezíti a földhasználók dolgát, hogy az elmúlt időszak időjárási körülményei rendkívüli módon kedveztek a parlagfű növekedésének, csírázásának – tájékoztatta lapunkat a Baranya Megyei Kormányhivatal.

– A kukorica-, napraforgó- és szójakultúrákban – különösen a táblaszéleken – a gyomirtás ellenére is tömegesen figyelhető meg a parlagfű. A ritkább gabonaállományokban szintén jelen van a gyomnövény, és az aratást követően a csapadékos, meleg időjárás itt is kedvez majd a csírázásnak – tették hozzá.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal szakemberei azt tanácsolják, hogy a gazdálkodók az elkövetkezendő időszakban fordítsanak kiemelt figyelmet a tarlóhántásra és tarlóápolásra, összekapcsolva ezeket a műveleteket a parlagfű elleni fokozott védekezéssel. A parlagon hagyott területeken, illetve az eleve nem művelt földrészleteken (pl. árkokban, töltéseken) is erőteljes a fertőzés, itt folyamatos védekezés indokolt.

A Kormányhivatal földhivatali osztályainak munkatársai július elsejét követően megkezdték a fertőzött területek felderítését, illetve a bejelentések kivizsgálását. Amennyiben igazolást nyer a parlagfűfertőzöttség ténye, úgy belterületen a jegyző, külterületeken a Pécsi Járási Hivatal növényvédelmi hatósága eljárást indít a mulasztó földhasználókkal szemben.

Az eljárás keretében közérdekű védekezést kell elrendelni – melyet szükség esetén a hatóság azonnal végre is hajtat –, valamint növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege a terület nagyságától függően 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet. A hatósági eljárás, illetve a közérdekű védekezés végrehajtásának költségei a mulasztó földhasználót terhelik.

A Baranya Megyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága jelenleg három esetben folytat eljárást, melyek során a közérdekű védekezés elrendelése megtörtént, a növényvédelmi bírságok kiszabása pedig folyamatban van.

Erős fertőzöttségre lehet számítani ebben a szezonban

A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a megye déli területein a korán kelt növények helyenként már virágoznak és a virágbimbók várhatóan Baranya északi részén is előbb fognak megjelenni az elmúlt években megszokottnál. Bár az idei évben az átlagosnál erősebb parlagfű-fertőzöttségre számíthatunk mind az országban, mind Baranyában, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az igen allergizáló gyom pollenszáma is sokkal magasabb lesz, hiszen ezt jelentősen befolyásolja az időjárás, a szél- és csapadékviszonyok. A pollenhelyzetet érdemes nyomon követni az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve a Kormányhivatal által is közzétett pollenjelentésekben.