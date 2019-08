Ne felejtsük el ellenőrizni az útlevelünket

Komoly plusz költségeket jelenthet, ha nem tudunk várni az utazáshoz szükséges okmányokra.

A nyaralóidőszak kellős közepén járunk jelenleg is, ilyenkor sok család készülődik hosszabb-rövidebb külföldi utazásra. Azonban nem árt hetekkel az indulás előtt leellenőrizni az útlevelek érvényességét, hiszen a gyorsított eljárásban igényelt okmányokért mélyen a pénztárcánkba kell nyúlnunk.

A tavalyi évben is rengeteg magyar látogatott külföldre. Akik a Schengeni-zónán belülre mennek, nincs különösebb dolguk az utazáshoz szükséges iratok szempontjából, hiszen a személyigazolványuk maximálisan elegendő. Akik azonban a zónán kívülre utaznának, feltétlenül gondoskodniuk kell arról, hogy érvényes útlevéllel rendelkezzenek. Ez pedig a statisztikák alapján úgy látszik, nem sikerül időben mindenkinek és elmaradásban vannak. Ezt támasztják alá a Belügyminisztérium friss adatai is, ugyanis 2019 első három hónapjában közel négyezren vettek igénybe gyorsított útlevél-szolgáltatást.

Tudniillik, ha nem akarunk több hetet várni arra, hogy elkészüljön az útlevelünk, akkor bizony mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Ha soron kívül igénylünk útlevelet, az egy héten belül megérkezik, azonban az eljárás díja 19.000 forint. A sürgősségit már három napon belül kézhez kapjuk 29.000 forintért, míg az azonnaliért, amely egy napon belül elkészül akár 39.000 forintot is elkérhetnek.

A gyorsított eljárások közül egyébként a legtöbben a 7 napos, vagyis a soron kívüli eljárást veszik igénybe. De érdekességnek számít, hogy ezt a szolgáltatást a többség nem is Magyarországon, hanem valamilyen külképviseleten veszi igénybe. Vagyis a külföldi utazások során különösen érdemes vigyáznunk az úti okmányainkra. Ezen felül amennyiben a kérelmező a külképviseleten nyújtja be a kérelmet vagy a külképviseletre kéri az elkészült okmányt, a kérelmezőnek konzuli közreműködői díjat kell fizetnie, amelynek díja külképviseletenként változhat. Ráadásul nem szabad elfelejtenünk, hogy itthon a gyorsított eljárás költségein felül mindenképpen számolnunk kell a normál eljárásban alkalmazott díjtételekkel is, amelynek díja akár 14 ezer forint is lehet.