Ne gyötörjük, hanem vigyázzunk rá jobban!

Minden szempontból az egyik legjobban sikerült Föld napját rendezték meg szombaton a baranyai megyeszékhely népszerű közösségi terén, a Tettyén. A szervező Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság idén a korábbi évekhez képest több partnerrel tudta a résztvevőket fogadni, illetve az időjárás is kegyeibe fogadta a már hagyományos rendezvényt.

Az erősen tűző nap is megerősítette a szombati tettyei rendezvény üzenetét, amely idén is a Föld napja alkalmából bolygónk védelmére, illetve a környezettudatos nevelésre, a környezettudatos életmódra hívta fel a szépszámú érdeklődő figyelmét. A házigazda, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság idén 23 pécsi és Pécs környéki szolgáltatóval és civil szervezettel várta a családokat a Föld napja alkalmából a Tettyére.

A szép környezetben felállított szabadtéri standokon természetismereti és környezetvédelmi foglalkozások, játékok várták a gyerekeket, akik menetlevelükkel pecsétgyűjtő akcióba indulhattak. A különböző állomásokon gyógynövényekről, erdei vadakról, tudatos életmódról tudhattak meg többet a résztvevők, a különböző standokon a szervezők persze arról is gondoskodtak, hogy a nagyobbak mellett a legkisebbek is találjanak örömet a játékban. Ők színezhettek, rajzolhattak vagy éppen hajtogathattak. Tíz pecsét összegyűjtése után pedig járt az ajándék, aki pedig még ennél is több állomáson ügyeskedett, fél áron vehette meg a jegyét a hétvégén a Mésztufa-barlangba.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A délutáni sorsolás legszerencsésebbjei pedig belépőt nyerhettek a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpontba. Emellett ezen a napon mindenkinek ingyenes volt a belépés a Pintér-kert Arborétumba.

– Talán az eddigi évek egyik legjobban sikerült Föld napja volt a mai rendezvényünk. Nagyon örülünk annak, hogy idén először mások mellett a Mecsek Egyesület, illetve a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség is csatlakozott, és persze annak is, hogy ilyen sokan eljöttek – mondta Komlós Attila, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai munkatársa a rendezvény értékelése kapcsán.

Lehozták a csillagokat a gyerekeknek

Az iskolákban és az óvodákban is megrendezték a Föld napját, Harkányban például a pénteki tanítási napot tették emlékezetesebbé a diákok számára. A Kitaibel Pál Általános Iskola diákjai az Utazó Planetárium egy-egy érdekes előadását nézhették meg. A tornateremben felállított félgömb alakú sátorba lépve a tanulókat körbevették a kivetített videó képkockái.

Az alsó tagozatosok a bolygók keletkezéséről tudhattak meg érdekes információkat, a felsősök a csillagászat fejlődéséről, csillagászattörténetről, a megfigyelő csillagászok életéről és eredményeiről néztek előadást.

Mint azt Vidákovich Milán, az Utazó Planetárium munkatársa elmondta, a gyerekek a legkülönbözőbb kérdésekre várják a választ, főként olyanokra, amelyeket szinte csak egy csillagász tud megválaszolni. Elmesélte, hogy korábbi „utazásaik” során gyakran előfordult, hogy a naprendszer kialakulásáról, a bolygókról szóló kisfilmből a gyerekek hiányolták a Plútót, erre válaszul már bővítették az előadást a törpebolygók ismertetőjével, így teljes maradt a kép a legkisebbek számára is.