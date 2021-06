Ne hagyd abba soha, amit szeretsz, mert az örökké karbantart

Szatyor Győző akadémikus, népi iparművész, faszobrász, képzőművész. Továbbá írt nyolc könyvet, ötöt az utóbbi négy esztendőben, s legújabb műve a napokban került ki a nyomdából.

A mi kezeink által, ez a címe az utolsónak, és a szakralitással foglalkozik a népi kézművességben. Az alkotó kultúra- és közösségszervezőként is igen aktív életet tudhat maga mögött, létrehozott több művésztelepet, és Bogdása polgármestere volt éveken át. Arról beszélgettünk a művésszel, hogy mi ad még erőt hetvenen felül az alkotáshoz.

Talán az eddigi legalaposabb, legátgondoltabb könyve készült most el, melyben olyan kérdésekre világít rá, hogy a hit és a művészet milyen kapcsolatban áll. Miközben az építészet, a templomépítések története, a falusi, ormánsági és református templomok sajátosságai, a templomi terek funkciói, a reformáció több évszázados alakulása, a hagyományok, a szimbólumok, a népművészet és a kézművesség is átfogó vizsgálatra kerül. Szintézis született mindabból, ami Szatyor Győző munkásságát évtizedeken át meghatározta, egy tanulságos ismeretterjesztő olvasmány az alkotó tapasztalatai által.

„Az igazi művészet kalauz, amely elvezet Istenhez!” – II. János Pál pápa gondolata ez, mely végigvezet a könyvön, kiinduló és végpontja Szatyor Győző művészettel kapcsolatos ars poeticájának. Mint az írótól megtudtuk kétezer oldal szakirodalmat olvasott át, jegyzetelt ki a könyvhöz. A művészettörténeti háttér önmagában ezeroldalas volt, amiből 30 oldalnyi tömény kivonat született. Ha pedig hit, készül már Szatyor Győző kilencedik könyve is Elveszett, elvesztett szavak címmel rajzokkal, versekkel, írásokkal és imákkal, mely kulcs a lelke kapujához, a személyiségéhez.

– Az életem nagy részét kézműves munkával töltöttem, de mindenkor leírtam, jegyzeteltem a tapasztalataimat is. Úgy érzem, hét évtizednyi élettapasztalatot, alkotói és közéleti szervezőtevékenységet érdemes összefoglalni, a lényegét továbbadni. Persze faragok is tovább, de értékelek mindent, ami már mögöttem van. Úgy is összegezhetnénk, én csak papíron vagyok közel másfél évtizede nyugdíjas, többet dolgozom napjainkban, mint valaha, mert jólesik csinálni, miután nincsenek már határidők, s nyugodtan, magam oszthatom be az időmet. Így aztán a szőlőmre is oda tudok figyelni, s élvezem, hogy minden fázisnak megvan az eredménye.

A kispeterdi szőlőhegyen naponta egy-két órát kertészkedem, majd írok, rajzolok, festek. Most például a szaporcai templom padjainak előlapjait cseréljük ki festett kazettákra. Emellett az akadémiai tagozatom egykori vezetőjének, Erdélyi Zsuzsanna néprajztudósnak születése 100. évfordulójára domborműves sztélét faragok. S van még bennem hat-hét könyv. Az Ormánságról legalább három, de itt van a fejemben a családom története, a pécsi grafikai műhely több évtizedes tevékenysége, és a fél évszázados jógázásom tanulságait, a test és a lélek harmóniáját is szeretném megörökíteni. Az új könyvemet minden hites embernek ajánlom, aki hisz a teremtőben, a kereszténységben és a művészetben. Mindig az vezérelt, hogy nem fontos a hosszú élet, de amíg élsz, az tartalmas legyen. S azt kívánom mindenkinek, ne hagyja senki abba, amit szeret, mert az örökké karbantartja fizikailag és lelkileg.