Ne legyen az utca vége szemétlerakó!

Szeretném megköszönni – magam és a Naposdomb utcaiak nevében is – a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek, hogy kezdeményezésemre gyorsan és pozitívan reagált, s az utca végében összegyűlt nyesedéket, zöldhulladékot az elmúlt héten elszállította – írja olvasónk.

Majdnem megszűnt a taszító, csúnya látvány. Majdnem, hiszen akkor lenne teljes megoldás, ha az ott lévő magasfeszültségi oszlop környezetét is kitakarítanák. Gondolom az illetékes – aki sejtésem szerint az E.On – olvassa észrevételemet és intézkedik is, mert gondolom a rendben tartásról jogszabály is rendelkezik.

Egy kis üröm az örömben: A hulladék elszállítását követő napokban valaki – nem biztos, hogy utcabeli – újra helyezett el nyesedéket, és ez szomorúvá tett, hiszen törekvésem semmissé vált. Remélem, csupán megszokásról van szó, mert pár száz méterre van a Zöld Pont hulladéklerakó, s amíg nem jön a zöldjárat, addig nem lehet gond az ágak, levelek, nyesedékek stb. oda történő elszállítása. Ezúton is kérem a Naposdomb utca lakóit és mindenkit, aki ennek az utcának a végét szemelte ki zöldhulladéka lerakására, hogy ne tegye.

Megértésüket nagyon szépen köszönöm!

V. I.

(Kiemelt képünk illusztráció!)