Ne vezessen, aki alkoholt fogyasztott, hogy az év végi ünnepek biztonságban teljenek!

Kiemelt baleseti kockázati tényező az ittas vezetés – hívja fel mindenki figyelmét az ünnepek közeledtével a Komlói Rendőrkapitányság.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A kialakult tév­hitekkel ellentétben már egyetlen pohár szeszes ital elfogyasztása is számít. Az alkohol ugyanis kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, amelyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze: megnő az észlelési idő, romlik a látás, tompul a reflex – hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy a rendőrség nagy hangsúlyt fektet az ittas járművezetők kiszűrésére, és ezáltal a balesetek megelőzésére.

A statisztika szerint idén novemberig tíz olyan baleset történt a Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén, ahol az okozóval szemben felmerült a gyanú, hogy az illető alkoholt fogyasztott. Az egyiket például egy ittasan vezető apa okozta, amelynek következtében az autóban utazó gyermeke súlyosan megsérült. A rendőrök ezidáig 56 esetben ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt kezdeményeztek büntetőeljárást, 19 alkalommal közigazgatási eljárást folytattak le.

– A szervezetben lévő alkohol mennyiségétől függően az ittasan közlekedő járművezető közigazgatási szabályszegést vagy bűncselekményt is elkövethet, amelynek során alkalmazható közigazgatási bírság, büntető feljelentés, mely utóbbi akár letöltendő szabadságvesztéssel is járhat – közölte a jogi következményeket a Komlói Rendőrkapitányság. Kiemelve, hogy ha valaki alkoholt fogyasztott ne vezessen. Mindenkit arra kérnek, tartsa be a közúti közlekedési szabályokat, hogy az ünnepek biztonságban teljenek.