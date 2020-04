Négy keréken érkezik a segítség

A járvány miatt kialakult vészhelyzet számos ponton átalakította a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász mindennapjait is.

A már megszokott menetrendet és forgatókönyvet kénytelen volt a szeretetszolgálat is a jelenleg kialakult helyzethez igazítani. Megfelelő gondoskodással és körültekintéssel továbbra is folyik a munka a Karitásznál.

A szervezet hálás, amiért folyamatosan érkeznek hozzájuk a felajánlások. A napokban a munkájuk ellátásához nélkülözhetetlen adományt is kaptak:

„Győzzük le együtt a vírust”

– Ezzel a mottóval hirdetett akciót a Toyota. Az autógyár a járványügyi helyzet idejére kisteherautókat adományoz karitatív célok támogatására. Ennek részeként jutott az egyházmegyei Karitász is egy gépjárműhöz, amely a napi munkavégzésben jelent hatalmas segítséget. Élelmiszercsomagok, tisztító- és fertőtlenítőszerek, kórházi ágyak, valamint a távoktatáshoz szükséges technikai eszközök eljuttatása a rászorulókhoz jelenti a legnagyobb feladatot ezekben a hetekben. Ennek kivitelezésében jut kiemelt szerephez a gépjármű, amelyet a Toyota Autófókusz Kft. zalaegerszegi telephelyén vehettünk át.

Az Egyházmegyénk területén működő 42 karitász csoport, és a pécsi terület ellátásában nagy segítséget jelent a szervezetnek a gépjármű, hiszen az adomány autóval gyorsabban, célszerűbben és immár több gépjárművel hatékonyabban érhet célba az adomány.

A tehergépjármű nagy segítség az élelmiszermentés során is, hiszen a Karitász nap, mint nap elhozza a Tesco Áruházból a lejárat előtt álló élelmiszereket és még aznap eljuttatja azokat a rászorulókhoz. Az új Toyota által a nagyobb mennyiségű adományok is könnyebben mozgathatóak, Budapestről, általa tudták elszállítani a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által felajánlott adományokat is.

A Pécsi Egyházmegye az alábbi idézettel, ezúton is szeretné megköszönni a felajánlást az autógyárnak, maguk és az Egyházmegyében működő önkéntes csoportok nevében: