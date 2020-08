Negyedik alkalommal rendezték meg a Romkastély Pikniket

Képzőművészeti alkotások kiállításai, élő zene, színi előadás töltötte meg szombaton a kishárságyi Zichy-kastélyt. Az omladozó falak között immár negyedik évben rendezték meg megyénk bizonyosan legegyedibb kulturális programját.

Immár negyedik alkalommal költözött be egy baráti társaság egy napra a kishárságyi Zichy-kastélyba, hogy egy különleges hangulatú, kulturális programot rendezve megtöltse élettel a romos, ma magántulajdonú épületet. A Romkastély Pikniken azóta is megmaradt a családias hangulat, a barátok barátainak barátai részvételével tartják meg a programot, és bár nem zártkörű eseményről van szó, a helyiek és a külsős érdeklődők még kevésbé fedezték fel a különleges hangulatú rendezvényt. Harmat Attila, a program egyik szervezője mesélt a kezdetekről, miközben végigkalauzolt minket a kishárságyi kastély különböző helyiségei között, ahol a kisebb nagyobb termek egy-egy kiállítást rejtettek.

– Négy évvel ezelőtt az egész egy baráti bulinak indult, amikor is az az ötletünk támadt, hogy elfoglaljuk a kastélyt egy napra. Persze megkérdeztük a tulajdonost, akinek nem volt ellenvetése – mondta.

A földszinten rögtön a mohácsi Németh Andrea festőművész képeit és férjének busó maszkjait nézhettük meg, majd szinte mellettük a sarokban akadt meg a szemünk azokon az álarcokon, melyeket maradék anyagokból egy mindössze 14 éves lány, Tumpek Hanna készített.

Az omladozó falak és az itt-ott hiányzó burkolatok látványát egészen szokatlan módon díszítik a művészeti alkotások, grafikák, festmények és fotók. Az egyik teremben kiállított grafitrajzokat maga a kísérőnk készítette. Harmat Attila decemberben alkotta meg az idei kiállításának anyagát, melyeket „szabad asszociációs rajzoknak” nevezett el, bár – mint fogalmazott – az elnevezésen még dolgozni kell, ugyanis a rövidítése vicces, de nem – szerintünk sem – tükrözi a képek művészi értékét. Egyébként fia gyertyafénnyel megvilágított szörnyeket ábrázoló „rémséges rajzai” és édesanyja mandalái is kaptak egy-egy kiállító teret a kastélyban. A következő teremben a pécsi Wushing Ibolya festő helyezte ki éppen a képeit, az itt felállított forgószínpadon pedig a kora esti órákban Arany János Zách Klára című balladáját adják elő a résztvevőkből verbuválódott színészek.

Itt-ott üres termeken át jutunk a következő kiállításokig, vannak itt mobilos művészfotók, az egyik résztvevő Ausztráliában készült képei, Heincz József, a Romkastély Piknik másik szervezőjének fotói, mindemellett a piknik délutánján Vásárosbécről népdalénekesek érkeztek, volt élő zene, filmvetítés, gyerekjátékok is.

Harmat Attila elmondta, emlékezetes volt az első év, amikor is még jóval több időt vett igénybe a kastély előkészítése, rengeteg törmelék, nem odavaló holmi volt az épületben. A somogyhárságyi önkormányzatnak köszönhetően azonban a kastélypark ma is rendezett, így a résztvevők fel tudják állítani a sátraikat itt, de akár az épületen belül is, a piknikjelleget megtartva a családok, barátok pedig ilyenkor együtt főznek a kertben. A szervezők minden évben meghívják a kastélyhoz kötődő leszármazottakat is, az idén – az egykor itt élt – Bolza Mariette grófné és Zichy Domokos gróf unokája látogatott el a Romkastély Piknikre.