Negyedszázada gyűjt Munkácsy-képeket a Munkácson született milliárdos

Azt hiszem, messze Pákh Imre a leghíresebb műgyűjtő az országban. A világon a legnagyobb Munkácsy-gyűjteménnyel rendelkező amerikai üzletember tegnap megtekintette világhírű festményeinek pécsi kiállítását (Zsolnay-negyed, m21 Galéria), amelyről lapunknak is nyilatkozott.

– Munkácsy munkásságából mi maradt meg az utókornak?

– A teljes életműve 700-750 képből állhat. Ebből száz olyan lehet, amiről nem tudunk semmit.

– Előkerülnek még napjainkban is festményei?

– Négyszáz képe lappang a nagyvilágban. Tudjuk, hogy léteznek, de nem tudjuk, hogy hol. Érdekes módon az utóbbi időben sok előkerült közülük, miután hihetetlen áruk van, s még Amerikában is érdemes leakasztani a falról és bevinni egy aukciós házba, ahol legalább 1-1,2 millió dollárért kelnek el. Én például az elmúlt két napban két Munkácsy-festményt is vásároltam.

– Mekkora már a Pákh-gyűjtemény?

– Pontosan hatvan olajfestményem van, ötven grafikám, és hat olyan képem, melyet más neves alkotók festettek róla, továbbá két Munkácsy-szobrom.

– Mi indította el a Munkácsy iránti szenvedélyét?

– Magam is munkácsi vagyok, a kárpátaljai városból származom, szóval erős lokálpatriotizmussal és magyarságtudattal vágtam bele.

– Nem minden műgyűjtő viszi nyilvánosság elé a képeit.

– Nálam sem így indult. 2005-ben, amikor megkerestek a Nemzeti Galériától, hogy bemutatnák önálló tárlaton az akkori 28 Munkácsy-festményemet, gondoltam, egyszer hadd lássák itthon. Ma pedig minden szögön új képek találhatók, mert a Munkácsy-gyűjtemény önálló életet él, amit már nem tudok kontrollálni.

– Ez mit jelent?

– Hogy látatlanba vásárolok Munkácsyt, nem megyek el minden aukcióra. Aztán a következő kiállításon csodálkozom rá, hogy ez a gyönyörűség az én tulajdonom.

– Ilyen sima napjainkban a műkincsek vétele?

– Hát nem egészen. Megtörtént, hogy egy aukción egy magyar vállalkozó megelőzött. Utána évekig alkudoztam vele, egy reális vételárban, végül csak megegyeztünk. A közvetítő viszont lenyúlta a pénzt. Én meg kifizettem érte újra az egyezség szerinti árat.

– Rengeteg érdekességet megtudtunk a pécsi tárlatról. Maradt még valami a kosárban?

– Például látható itt a Francia tájkép II. című olajfestmény. Ez abban egyedülálló mű, hogy egy véletlen folytán az alkotó ujjlenyomatát is tartalmazza.