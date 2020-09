Négyen is vezetnék a Zsolnay Kulturális Negyedet

Bár Péterffy Attila polgármester még nem tudott megállapodni a város kulturális gigaintézményének idei állami finanszírozásáról, időközben már elindult a Zsolnay Kulturális Negyedet és több kulturális intézményt is magában foglaló Zsolnay Örökségkezelő NKft. igazgatójának keresése, a pályázati határidő néhány napja járt le.

Lapunk információi szerint négyen adták be a jelentkezésüket a ZSÖK élére, köztük van az a közgazdasági végzettséggel rendelkező Bleszity Péter is, akit már korábban is emlegettek az igazgatói szék várományosaként, leginkább őt is tartják esélyesnek a posztra.

Bleszity egyébként korábban autók értékesítésével foglalkozott, még a fideszes érában került a Pécsi Kommunikációs Központhoz értékesítési vezetőnek, jelenleg ő az ügyvezető igazgató. Ez a cég adja ki – többek között – az önkormányzati lapot is, így az ő megválasztásával akár szorosabbá lehetne tenni a kapcsolatot a kommunikációs cég és a ZSÖK között azért, hogy a kultnegyed állami forrásaiból támogathatnák meg a baloldali városvezetés üzenőlapját is.

Úgy tudjuk, hogy közösen pályázott a pécsi egyetem kommunikációs tanszékének adjunktusa, Doboviczki Attila és a Szabadkikötő nevű hely létrehozója, Szuhay Márton. Doboviczki például három éve a Ludwig Múzeum egyik pécsi témájú kiállításnak társkurátora volt. Több ösztöndíjban is részesült, így a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Soros Alapítvány is támogatta. Szuhay Márton a pécsi egyetem kommunikációs tanszékén végzett 2010-ben, a Labor Kísérleti Kultúrtér főződik a nevéhez.

A Negyedet irányítaná a Pécsen talán kevésbé ismert Kiss László is, aki balett­intézetben végzett, volt fürdőmarketing-vezető, a Pécsi Művészeti Gimnáziumban is oktatott, jelenleg egy fővárosi művészeti gimnáziumban óraadó, de egy évig irányította a fővárosi színház- és filmintézetet. A baranyai megyeszékhely kulturális életéhez erősebb kötődése még az, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programok koordinációját is ellátta egy ideig, ám a baloldali városvezetés idején az EKF körül akkorra kialakult káoszban – személyét ért támadások miatt, több vezető távozása után – 2008-ban ő is inkább lemondott a posztjáról.