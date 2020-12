Négyszáz csomagot juttat célba a katolikus karitász

A Katolikus Karitász-Caritas Hungarica idén november 20-án elindította országos segélyprogram-sorozatát „Tárjátok ki a szíveteket„ címmel, amely során adománygyűjtést szervez és rászoruló családokat segít a téli időszakban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ezúttal a Karácsonyi Tartós Élelmiszergyűjtésről, és a tartós élelmiszer adományozásról osztunk meg gondolatokat.

Az idei évben sok család került az eddigieknél nehezebb helyzetbe, és ezáltal megnőtt a kérelmek száma. Már év közben is nagyobb energiát fektettünk az élelmiszerek, főleg a tartós élelmiszerek adományozására, de így az ünnepek közeledtével ez a program még jobban az előtérbe került.

A Pécsi Egyházmegyei Karitász munkatársai, önkéntesei, és a Pécs Szent Erzsébet plébánia önkéntesei az idei évben Pécsen 2 áruházban is gyűjtött tartós élelmiszereket, továbbá a Mohácson, és Komlón tevékenykedő önkéntes csoportok szintén gyűjtöttek helyben, az Élelmiszerbank által szervezett akció keretében. A Covid-19 járványhelyzet következtében szigorú előírásokat kellett követni az esemény során, de Karácsony előtt így is sok adományozó gondolt a nélkülözőkre, hogy együtt segíthessék őket a téli krízis időszakban is. Az áruházakon és az adományozókon túl, a bekapcsolódott felnőtt, és közösségi szolgálatos diák önkénteseknek is hálásan köszönjük a szeretet szolgálatát.

Ezekből az adományokból és beszerzett élelmiszerekből állít össze a szervezet csomagokat, amelyeket a Karitász az önkénteseken, a csoportokon keresztül juttat el a rászorulókhoz. Idén közel 400 élelmiszer csomagot készített el a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász központ, de nagyon sok plébániai Karitász csoport saját, helyi gyűjtéssel kapcsolódik a programba. Azoknak a csoportoknak, ahol nehezebb a gyűjtés, vagy lehetőségük korlátozott, oda segít a szervezet központja. Továbbá Pécsen az Esztergár Család és Gyermekjóléti Központon keresztül további 50 családnak adományoz idei évben a Katolikus Karitász tartós élelmiszer csomagot.

Az egyházmegye területén 40 önkéntes csoport tevékenykedik, akik a látókörükben élő nélkülöző családokat segíti a tartós élelmiszerekkel advent idején. Így a járvány időszakában is nagy szükség van arra, hogy az önkéntesek szolgáló szeretete közvetlenül eljusson a bajba jutottakhoz, és rászorulókhoz.