Néhány hétig még biztos eltartanak az útlezárások

Mint minden évben, idén nyáron is sok helyen végeznek Pécsett a közüzemi szolgáltatók útfelújításokat, különböző rekonstrukciókat. Néhány helyen már most is nehézkes a közlekedés, azonban szeptembertől várhatóan még rosszabb lesz a helyzet.

Javában folyik a pécsi Árpád-híd felüljáró átfogó rekonstrukciója, mint azt már korábban is megírtuk, három hónapja álltak neki a felújításnak, mert a belvárost a Kertvárossal összekötő felüljáró szerkezete a hosszú évek során elhasználódott. Jelenleg a főpályát érintő felújítás felénél tartanak, a múlt héten fordult át a munka a felüljáró másik oldalára. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az Árkád irányába tartó oldalt is felújítja, a korlátozások a buszközlekedést is befolyásolják. De nem csak a felüljáró munkálatai lassítják a közlekedést a városban, számos ponton folyik felújítás és korszerűsítés. A Siklósi úton a felüljáró és a Biokom székház közti szakaszon is megújul a burkolat. Korábban a Tettye Forrásház Zrt. dolgozott itt, most a közúttársaság beruházása zajlik, információink szerint a négy forgalmi sáv közül irányonként egy-egy sáv járható, a felújítási munkák befejezése szeptember elejére várható. A Hajnóczy úton az uránvárosi piac felújításához kapcsolódva, több mint egy kilométer hosszan cserélik az út alatt futó víziközműveket, jelenleg két irányból halad a rekonstrukció, a Laterum Hotel előtti szakaszon építik az új vízvezetéket a szakemberek, illetve a Hajnóczy utca közepén jár a kivitelezés. Az idei év egyik legjelentősebb pécsi víziközmű-rekonstrukciójában a Magaslati út és a Surányi úton új, strapabíró víz- és szennyvízvezetékeket fektetnek. A Magaslati úton elkészült a szennyvízvezeték cseréje, az ivóvíz-korszerűsítésből pedig az utolsó munkaütem van hátra – a Magaslati út 20.-tól a Hunyadi János utcáig tartó szakasz vezetékcseréjének befejezése augusztus végén várható. Miután itt befejeződött a munka, kezdődik a Surányi úton az ivóvízhálózat rekonstrukciója, mely a Hunyadi út irányából a Székely Bertalan utca felé a munkálatokkal együtt haladó, szakaszos, teljes szélességű lezárást jelent. A Surányi út szennyvízhálózati felújítása is a végéhez közeledik, várhatóan jövő héten zárul. A teljes projekt a tervek szerint október végén fejeződik be. Fedlapot cserélnek Az Ifjúság útján és az Alkotmány utcában elkezdődtek az aknafedlap- és víznyelő-szintbeállítási munkálatok. A munkavégzés előreláthatólag négy héten keresztül tart. Az első ütemben hat darab fedlap szintbeállítása fog megtörténni az Alkotmány utca Zója utca és Édesanyák útja közötti szakaszán. A további ütemek az Ifjúság útján fognak zajlani. Augusztus 1-én a Rákóczi úton – a Jókai utca és Zsolnay-szobor között – útburkolat-javítási munkákat végeznek a Biokom Nonprofit Kft. munkatársai. A munkavégzés a belváros irányába haladó forgalmi sávot fogja érinteni.