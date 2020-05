Járvány: néhány millió ment el az utcai fertőtlenítésre

Az általunk megkérdezett baranyai városokban mindenhol fertőtlenítik a köztereket, jellemzően heti, napi rendszerességgel járják végig az utcákat.

A megyeszékhelyen a Biokom NKft. végzi ezt a munkát a közterületeken, és bár lélekszámban és területileg is Pécs a legnagyobb, mégsem itt költötték el a legtöbbet erre a célra, a városüzemeltetési cégnek ugyanis 3,8 millióba került az eddig vásárolt anyagokkal, bérköltséggel együtt. Naponta két autóval, hat munkatársukkal hipóoldattal fertőtlenítik a legforgalmasabb közterületek padjait, a szemeteseket, korlátokat, táblákat, buszmegállókat és a nagyobb játszóterek játékait.

Bár egyesek szerint a köztéri fertőtlenítés nem sokat ér, a cégnél úgy vélekednek, számos nemzetközi példa van erre, és ha ezzel is lehet a járvány terjedését csökkenteni, akkor ezt nem szalasztják el.

Komlón a Városgondnokság a polgármesteri hivatallal egyeztetve folyamatosan fertőtleníti a piacot, a buszpályaudvart, a hivatalt és környezetét, a buszmegállókat, az üzletsorokat, a járdákat, a gyalogosátkelőket, a frekventált közterületeket, tereket. Speciális eszközzel fertőtlenítenek, amihez egy széles spektrumú szert, a Sage­wash Sanitizert használják. Két személlyel napi 8 órás munkaidőben összesen 50 ezer négyzetmétert tisztítanak. Mivel a munka folyamatban van, ezért a pontos bekerülési költséget nem tudják.

Szigetváron is folyamatosan dolgoznak

Szigetváron 5,2 milliót áldoztak erre a célra, szintén naponta két-két munkatársuk fertőtlenít. Vass Péter polgármester közölte, a buszmegállókat, a játszótereket, a parkolókat, a piacot, köztereket eddig négyszer fertőtlenítették le, de a hivatalra és az intézményekre is fokozott figyelmet fordítottak. Nemcsak hipóoldatot, hanem Bradodermet, Bradomant, higiéniai alkoholt, Za­zut, Coo Klarex Chs-t, At Hand-et is használtak. Meggyőződésük szerint egyébként az aszfalt fertőtlenítésével is gyérítik a kórokozókat.