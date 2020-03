Nehéz feldolgozni a halálos balesetet

Öngyilkos férfi ugrott egy pécsi személyvonat elé a napokban. Ilyenkor nincs könnyű helyzetben a mozdonyvezető, aki a trauma feldolgozásában mentor segítségét is igénybe veheti.

Az elmúlt időszakban több halálos kimenetelű vonatgázolás történt a megyében, volt mikor egy férfi ugrott a személyvonat elé, vagy figyelmetlen sofőr hajtott a sínekre. A Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) sajtóosztálya lapunk megkeresésére közölte, hogy a MÁV által üzemeltetett több mint 7200 kilométernyi pályahálózaton évente mintegy 1,6 millió vonat közlekedik, ebből 1,07 a személyszállító, körülbelül 450–500 ezer teher és egyéb kategóriájú. Évente 250–300 gázolás vagy gépjárművel történt ütközéses baleset van a vasútpályákon. Ilyenkor a vasúti társaság saját hatáskörében vizsgálódik. Sorra kerül, hogy a mozdonyvezető alkohol befolyása alatt állt-e a balesetkor, de a sebességhatár betartását is vizsgálják a szakemberek.

Gázoláskor vagy ütközéskor a balesetvizsgálók helyszínen feltett első kérdése arra vonatkozik, hogy vállalja-e a mozdonyvezető a további szolgálatot, vagy inkább a leváltását kéri. Amennyiben a baleset nem befolyásolja a szolgálat ellátását, a mozdonyvezető folytatja a munkát. Ha a vasúti jármű vezetője úgy érzi, hogy a baleset miatti lelki trauma következtében nem képes a munka folytatására, kérésére az üzemirányítás egy másik mozdonyvezetőt küld a leváltására. Ha a későbbiek során úgy érzi, hogy nem tudja feldolgozni az őt ért traumát, orvosi segítséget is igénybe vehet. A gázolást követő három napra a beosztott szolgálatai alóli mentesítését is kérheti „rehabilitációs szabadság” címén, de mentori kíséretet is igényelhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az átélt trauma feldolgozása érdekében erre szüksége van. A felkért mentor a „rehabilitációs szabadság” után két szolgálatban elkíséri a mozdonyvezetőt, akinek főképpen lelki támogatást nyújt. A vezető, ha szükséges, szakorvosi ellátást is igényelhet.

A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a vonattal való közlekedés az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód, a hazai hálózaton hosszú évek óta nem történt vasúton utazó halálával járó baleset. A hálózat sűrűségéből adódóan a szintbeli átjárók száma nagyobb az európai átlagnál, de a vasúttársaság hibájából az átjárókban kilenc éve nem volt baleset. Az ütközéses balesetek mindegyike a közúton közlekedők figyelmetlensége miatt következett be.

A vészfék sem állítja meg rögtön a vonatot

A bekövetkezett gázolások nagyobb részben vasútüzemi területen történtek, aminek elsődleges oka, hogy körültekintés nélkül, tiltott helyen tartózkodnak a balesetet szenvedők. Szabálytalan módon és helyen kísérlik meg az átkelést a vasúti pályán, esetenként öngyilkossági szándékkal lépnek a vonat elé, amikor az már nem tud megállni. A mozdonyvezetők minden esetben azonnali fékezéssel mindent megtesznek azért, hogy időben meg tudják állítani a szerelvényt. A vonat általános fékútja azonban akár 1000 méter is lehet, egy 120 km/h sebességgel közlekedő vonat megálláshoz megfelelő körülmények között 500–600 méter szükséges. A vonatok fékútja vészfékezés esetén is lényegesen nagyobb, mint a gépjárműveké.