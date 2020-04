Nehéz helyzetbe került a zoo, de otthonról segíthetünk

Több mint egy hónapja zárta be kapuit a Pécsi Állatkert. Sajnos a jegybevételek kiesése miatt nagyon nehéz időszak áll most előttük. Aki tud és szeretne, otthonról is segíthet a zoonak.

A koronavírus-járvány terjedésének mérséklése érdekében határozatlan ideig zárva tart a Pécsi Állatkert. Az élet azonban nem állt meg a mecseki parkban, a lelkiismeretes munkatársak napról napra azon dolgoznak, hogy az ott élő több száz állat megfelelő ellátást kapjon. Siptár Dávid igazgatótól megtudtuk, helyzetük egyre nehezebb. – A működés hét–nyolcszázezer forintba kerül naponta. Beletartozik a takarmány, a bérek, a rezsi, a karbantartás és a fejlesztés. Ezt kellene most úgy kigazdálkodnunk, hogy nincs bevételünk – fogalmazott az igazgató. Elmondta, ha június végéig nem tudnak kinyitni, minimum 110 millió forint bevételkiesésük lesz. Az állatkert nem önfenntartó, eddig is kaptak a várostól éves szinten 60 millió forintot, ez a működési költségük 18 százalékát teszi ki. Ezt idén is megkapják, ám mivel ez minden évben bele van kalkulálva a költségeikbe, így nehéz helyzetük érthető. Az állatkert támogatására több lehetőség is adódik. A pecs­zoo.hu honlapon a támogatás menüpont alatt pár kattintással örökbe fogadható bármelyik állatkerti állat. Korlátlan látogatást biztosító bérleteik is megvásárolhatóak otthonról weboldalukon. A közelmúltban indult akciójuk keretében az április 30-ig megvásárolt bérletek 12 hónap helyett 15 hónapig érvényesek. Az intézmény közhasznú tevékenységet lát el, így adományokat is fogadhat. Ezeket az intézmény számlaszámára is el lehet utalni, illetve az adónk 1 százalékával is támogathatjuk a nehéz helyzetbe került zoot.