Nehéz sorsú gyerekek ünnepét tették szebbé

Az Uránia moziban filmvetítéssel, a Palatinus Hotelben pedig ebéddel várták a lurkókat.

Saját kezdeményezést indított útjára idén karácsonykor a Baranya Megyei Kormányhivatal. A kollégák ahhoz járulhattak hozzá, hogy a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett nevelőszülői hálózat családjainál gondozott, nehéz sorsú gyerekek részt vehessenek egy igazi adventi filmvetítésen. A nemes célra több, mint hétszázezer forint gyűlt össze, így 598 rászoruló gyermek kapott lehetőséget arra, hogy hétfőn és kedden egy filmet nézhessen meg az Uránia moziban, és közben pattogatott kukoricát is majszolhasson.

A Gyermekvédelmi Központ nyolcvan lakóját hétfőn délben egy finom ebédre is megvendégelték a Palatinus Hotelben. A szálloda így szerette volna szebbé tenni számukra az ünnepet. A patinás épületre sokan rácsodálkoztak, és már készültek is a szelfik, miután a gyermekek helyet foglaltak a Bartók teremben. A Bóbita Bábszínház betlehemi produkciója után következett a háromfogásos ebéd, és akinek kedve volt, még a kézműves foglalkozásokon is részt vehetett.