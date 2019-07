Nehéz volt bekerülni: nem változott a legnépszerűbb szakok listája a PTE-n

Szerda este hozták nyilvánosságra a szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait. A Pécsi Tudományegyetemen olyan szak is volt, ahol a maximális 500-ból 490 pontot kellett elérni a felvételizőknek.

Több ezer jelentkező számára dőlt el tegnap este, hogy bejutott-e az általa választott felsőoktatási intézménybe. A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik a jogász, az általános orvos és a gyógytornász, de osztatlan tanári szakokra és mérnökinformatikára is sokan jelentkeztek.

Nagyon sokan jelölték meg első helyen a Pécsi Tudományegyetemet, ennek egyik oka a PTE elsőhelyes kampánya lehet, melynek fontos eleme a rektori ösztöndíj. Ezt a pénzbeni támogatást azok a felvételt nyert hallgatók kaphatják meg, akik első helyen jelentkeznek a PTE-re olyan szakra, amelyre korábban nem jártak, nappali alap- vagy osztatlan képzésre. A pályázók közül minden karon a legmagasabb pontszámmal felvetteket választják ki.

Sok felvételizőt érhetett kellemetlen meglepetés tegnap este, ugyanis több népszerű szakon az előzetesen meghirdetett ponthatárnál jóval magasabb pontszámmal lehetett csak állami ösztöndíjas helyet szerezni. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese tegnap reggel egy rádióinterjúban közölte, hogy az elérhető 500-ból 490 volt a legmagasabb ponthatár idén, ezt a Pécsi Tudományegyetem germanisztika (német nemzetiségi) alapképzésére jelentkezőknek kellett elérniük. Viszonyításképpen: a budapesti ELTE-n ugyanezen a szakon csak 294 pont kellett a bejutáshoz. Érdekesség, hogy tavaly nem is indult a PTE-n ez a képzés.

Magas volt a ponthatár a PTE-n a népszerű kommunikáció és médiatudomány szakon is (461), ám ez még mindig alacsonyabb, mint a tavalyi (498). Négyszáz feletti pontot kellett gyűjteni az általános orvos (422), fogorvos (421), jogász (440), nemzetközi tanulmányok (458) és a pszichológia (436) szakok esetében is. De az osztatlan tanári szakpároknál is magas pontszámok kellettek a bekerüléshez.