Nekiment a pogányi repülőgépgyárnak az önkormányzat

Egy telekvásárlás kapcsán kialakult pénzügyi vita miatt a pogányi önkormányzat felszámolási eljárást kezdeményezett a repülőtéren beruházó Magnus Aircraft ellen. A vállalat szerint a település nem tartotta be a szavát.

Hosszú évek után indult meg a pezsgés újra a pogányi repülőtéren, miután az elektromos kisrepülőgépeket gyártó Magnus Aircraft komoly fejlesztési célokkal telepedett le a légibázison. A vállalat a fejlesztéshez területet is vásárolt, és az egyikre fel is húzta gyártóüzemét. Ezzel párhuzamosan viszont komoly vitája alakult ki a pogányi önkormányzattal egy újabb ingatlanértékesítéssel kapcsolatban – ahova fejlesztőközpontot szerettek volna felhúzni –, aminek következtében Pogány végül felszámolási eljárást indított a Magnussal szemben – ezt egyelőre 45 napra a bíróság felfüggesztette.

A település polgármestere, Juhász Zoltán azt mondta, nem fizették ki nekik a szóban forgó telek közel 25 milliós vételárát, holott tavaly ősszel már lejárt ennek a határideje. Közölte, ő nem tehetett mást, mint a vagyonrendeletüket is figyelembe véve, a képviselő-testület döntése értelmében megtegye a jogi lépéseket. Arra a kérdésre, hogy a választások után néhány hónappal miért kellett ilyen gyorsan lépnie az új testületnek, a településvezető azt válaszolta, hogy egy folyamat része volt mindez, és a pénzt nekik már meg kellett volna kapniuk. A polgármester leszögezte, a történtek után is hajlandóak tárgyalni, ők korábban nem ígértek meg semmit a cégnek, mint ahogy ezt a Magnus állítja.

Igaz az is, hogy a pogányi önkormányzatnak jól jött a Magnus letelepedése, hiszen a falu iparűzési adóbevételt is remélhetett a beruházás után, ami nem kizárt, hogy immár kétségessé válik, miután a Magnus azt is felvetette: elviszi Pogány területéről a projektjeit.

Kerestük Péterffy Attilát, Pécs balliberális polgármesterét, aki ezúttal sem reagált, pedig a város birtokában lévő repülőtér sorsáról van szó.