Nem akarnak luxus lakóparkot a Mandulásba

Tiltakozó feliratok, újabb repedés a városvezető koalícióban, és százak által aláírt online petíció. Mindezt az váltotta ki, hogy egy szocialistákhoz kötődő cég lakóövezetté soroltatná át a népszerű természetvédelmi területet, hogy ott építkezhessen.

Ezt ne hagyja ki! Tordai Bence az orosz vakcina ellen kampányolt, majd saját magát beoltatta vele

„Megvédjük a Mandulást”, „Nem kell szoci luxus, Stop lakópark”, többek között ezek a feliratok jelentek meg a Pécsi Újság.hu híradása szerint a népszerű Mandulásban a hétvégén, miután kiderült, hogy a természetvédelmi területet egy szocialistákhoz köthető cég átsoroltatná lakóövezetté.

Ahogy arról korábban a Dunántúli Napló is beszámolt: nemrég a városfejlesztési bizottság elé került az a helyi építési szabályzatot megváltoztató kérelem, amelyben az Amandula Kft. azt kéri, hogy a volt Mandulás kempingben lakóházakat építhessen fel. A Mandulás kemping építészeti átsorolására vonatkozó módosítás természetvédelmi kijelölést is érint. A terület helyi védelem alatt áll, a sokévi használaton kívüli állapot miatt ma már számos védett és fokozottan védett növény- és állatfaj számára jelent élőhelyet a korábbi kemping a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartása szerint. Lapunk korábban arról is hírt adott, hogy a Mandulás kempinget jelenleg birtokló Amandula Kft.-nek két tulajdonosa van: az egyik a sajtóhírek szerint a volt MSZP-s pénztárnokhoz, Puch Lászlóhoz köthető Horizont Handels und Industrie AG Magyarországi Fióktelepe, a másik pedig az a Kipinvest Kft., amelynek egyik ügyvezetője ifj. Puch László.

A nemzeti oldal tiltakozik a Mecsekoldal további beépítése ellen, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) elnöke, Kővári János kijelentette: „el a fejszével a Mandulástól!”. Az ügy újabb repedést okozott a baloldali szivárványkoalíció pécsi kirendeltségén, lapunk ugyanis úgy értesült, hogy a múlt hét csütörtöki online bizottsági ülésen Kővári mellett két momentumos politikus is nemet mondott a módosításra, vagyis a többség nem fogadta el az övezeti átsorolásra vonatkozó kérelmet. Szombaton aztán a pécsi Párbeszéd is kiadott egy közleményt, melyben leszögezték: semmilyen formában nem támogatják a pécsi építési szabályzat jövőbeni módosítását, ami lehetővé tenné az egykori Mandulás Camping területén egy villapark építését. A közgyűlés szavazata ellenére a veszélyhelyzeti jogrend miatt azonban Péterffy Attila polgármester egyszemélyben dönthet az átsorolásról.

Kővári János pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a villanegyed megépítése számtalan, több száz fa kivágásával járna, hiszen az eddig velük ismertetett elképzelések szerint a volt kemping jó része be lenne építve. Azt is kiemelte: az építkezés a tettyei vízbázis védőterületén lenne. – A lábunk alatt található a város ivóvízkészletének jelentős része, ezek az indokok is elegendőek arra, hogy egy 23 épületből álló luxus villapark ne jöjjön itt létre – szögezte le.