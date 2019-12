Nem csak a diós és a mákos bejglinek volt sikere a várban

Minden hétvégére tartogat izgalmas programokat a siklósi vár, tegnap például a bejgli volt a főszerepben, a Kávévárban mindenkit kóstolóval vártak.

A siklósi vár sütödéje az év minden ünnepét igyekszik emlékezetessé tenni, az adventi időszakban is folyamatos programokkal várják az érdeklődőket. Nagy sikere volt az elmúlt hetekben a bejglikészítő workshopnak, amikor is a résztvevők 5 különböző ízesítésű bejglit készítettek, illetve a tegnapi kóstolónak is.

– Tavaly még csak kóstolóra invitáltunk minden látogatót, az idei workshop ötlete pedig azért merült fel, mert sokan kérdezték a receptet. Valamiért azt gondolják az emberek, hogy borzasztó nehéz és bonyolult elkészíteni, pedig ez nem így van és ezt maguk a résztvevők is megtapasztalhatták – mondta Halasi Andrea, a „HAnd” udvari sütöde vezetője.

Hozzátette, egy hasonló eseményt, egy mézeskalács workshopot még szerveznek a december 20-i hétvégére, de azt kifejezetten gyermekeknek, 8–12 éveseknek hirdetik. Az első nap a készítéssel, formázással, sütéssel telik majd, a második pedig a díszítéssel és a különleges csomagolásban is segítenek.

Halasi Andrea elmondta, még van hely, de már most látják, annyi jelentkező van, hogy egy délelőtti és egy délutáni csoportot is indítanak. Jövő héten pedig az IKON szappanmanufaktúrával közösen szervezik az „Adventi Edd és Kend!” elnevezésű programot.

– Amit a szappanmanufaktúra alapanyagként felhasznál, abban több olyan összetevő van, amely a sütéshez is szükséges. E gondolatot követve minden évszakra összeállítottunk egy programot, melyen közösen mutatjuk be ezeket az anyagokat és a felhasználásuk módját – mondta a sütöde vezetője. A téli és az „Adventi Edd és Kend!” programon a méz, fahéj, narancs, szegfűszeg az, amely a sütéshez és másként feldolgozva, a bőrünk ápolásához is hasznos lehet.