Nemcsak a Kaptár lesz új, hanem a tér is jelentősen átalakul

Jövő év végére megépülhet a helyi művészeti és kézművescsoportok által régóta várt Kaptár, a Közösségek Háza és a Komlói Színház közötti területen. Az új létesítmény megújult környezetben kap majd helyet – a 48-as tér átalakítása is indul hamarosan.

Teljesen megújulhat a város központjában lévő 48-as tér és környezete az elkövetkezendő időszakban. Mint ismeretes, a régóta tervezett „Kaptár-projekt” 635 millió forint kormányzati támogatásból megvalósulhat – a Komlói Színház és a Közösségek Háza közötti területen épülő Kaptár a helyi művészeti és kézműves közösségeknek lesz az új otthona, számukra professzionális munkakörülményeket teremtve a minőségi szakmai munkához.

Az új kétszintes épületben kamaraterem, próbaterem, öltözők és közösségi helyiségek kapnak majd helyet. A létesítmény nemcsak a helyi művészeti csoportok, de az évről évre egyre népszerűbb Komlói Amatőr Színházi Fesztivál, valamint a Hétdomb Filmfesztivál helyigényét is kiszolgálja majd.

– A tervezőcsapat már megkezdte a munkát, a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás kiírása tavasszal várható – tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere. A támogatói okirat szerint a beruházásnak a jövő év végéig kell elkészülnie – ha nem húzódik el nagyon a közbeszerzés, tartható is lesz a tervezett határ­idő.

A leendő Kaptár egy megújuló környezetbe kerül, hiszen, mint ismeretes, a 48-as tér átalakítására is sor kerül hamarosan, ezzel kapcsolatban már zajlanak a közbeszerzések. A tervek szerint a füves részen rekortánborítású gyermekjátszótér épül, új járdát, padokat, közvilágítást is kap a közösségi térnek szánt terület. A Közösségek Házába vezető utat felszámolják, helyette egy korszerű bekötőutat és parkolókat alakítanak ki a kulturális intézmény bejáratáig. Az épület mellett megépül a város első BMX- és gördeszkapályája, egy rekortánborítású focipályát is kialakítanak, és a Közösségek Háza alagsorát is korszerűsítik.