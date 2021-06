Nem csak a medencék partján hűsöltek

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros

Az esős május után beköszöntött végre a nyár, napközben akár 30 fok is lehet. A nagy melegben nincs is jobb érzés annál, mint amikor a hűvös vizű medence vagy tó partján pihenhetünk. Harminc-negyven évvel ezelőtt sem volt ez másként, júniusban már a baranyai strandok is fogadták a fürdőzni vágyókat. A megyénkben pedig számos jobbnál jobb strand közül válogathattak a vendégek.

A pécsiek, ha nem akartak messzire menni, csobbanhattak egyet a Hullámban vagy a Balokány-ligeti városi fürdőben. A Nagy Lajos Gimnázium strandja 1948-ban épült a rend 850 éves fennállásának és az 1848-as események emlékére, sokan mártóztak meg itt szívesen a kánikulában. A megyeszékhelytől távolabb is kiváló strandok működtek.

A régi orfűi strand is igen népszerű volt, kicsik és nagyok is jól érezték magukat a hűs vízben. A siklósi strand is hétről hétre sok látogatót fogadott, a medence partján pedig jólesett egy frissítő üdítő vagy sör, melyet a szimpatikus személyzet örömmel szolgált fel. A baranyaiak többsége, ha a Balatonra ment, Lellét, Boglárt vagy Fenyvest választotta. Ezeken a partszakaszokon csúcsidőben szinte lépni sem lehetett a nagy tömegben.

S nem csak a medence partján lehetett egyet hűsölni, ugyanis évtizedekkel ezelőtt is voltak olyanok, akik nem elégedtek meg a szökőkutak, csobogók látványával, hanem pancsoltak, fürödtek is bennük. Így volt ez a sétatéri szökőkút esetében is, a kisebbek jellemzően fröcskölték a vizet, a felnőttek általában a lábukat lógatták bele.