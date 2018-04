Nem csak az erdőben támadhat a kullancs 

Beköszöntött a jó idő, a kullancsok is támadásba lendültek. Nem csak az erdőben, de városi környezetben parkokban, játszótereken is veszélyt jelentenek - a vérszívók által terjesztett agyvelőgyulladás elleni védőoltást még nem késő beadatni.

Beköszöntött a tavasz, a kullancsszezon is megkezdődött. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a vérszívók inváziójára kell számítani. Aktivitásuk tavasztól egészen őszig tart, és nem csak az erdőkben, hanem a városi környezetben is veszélyt jelentenek – parkokban, játszótereken, kutyafuttatókon, strandokon, kertekben is évről évre egyre nagyobb számban megtalálhatók, és már egyetlen csípés is betegséghez vezethet.

A kullancsok a magasabb páratartalmú helyeket kedvelik, így az avarban és az aljnövényzettel benőtt területeken gyakrabban előfordulnak. Ez a fő vadászterületük, ugyanis a tévhittel ellentétben nem tudnak ugrani, nem másznak fára, sőt, általában másfél méternél magasabbra nem jutnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kullancsok Lyme-kórt és agyvelőgyulladást terjeszthetnek – utóbbi megelőzhető védőoltással, a Lyme-kór kórokozója viszont biztonsággal csak a csípés elkerülésével védhető ki.

A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a kullancs által közvetített agyvelőgyulladás elleni védőoltást célszerű a téli hónapokban beadatni, még a kullancsinvázió megkezdődése előtt. Azonban az emberek többnyire a szezon alatt tavasszal és nyáron kérik az oltási sorozat megkezdését – természetesen, ennek sincs semmi akadálya.

Minthogy a kullancsok aktivitása tavasszal kezdődik, ahhoz, hogy az immunitás kellő időben kialakuljon, az első és a második oltást télen célszerű beadni. Az oltási sor 3 oltásból áll, megadott időközönként. Legkorábban 28 nap múlva várható a védettség kialakulása. Emlékeztető vakcinára is szükség van, először három majd öt évente. Fontos az oltási sor pontos betartása. Jelenleg kétféle készítmény áll rendelkezésre a patikákban. A védőoltás egy éves kortól bárkinek beadható, különösen annak javasolt, aki rendszeresen jár természetbe, vagy ott dolgozik, esetleg kiskertje van.

A Lyme-kór ellen nincs védőoltás, de az esetek 90-95 százalékában antibiotikum-kúrával gyógyítható. A legjellegzetesebb korai tünet általában a csípés helyén keletkezik, ovális alakú bőrpírral.

Baranya megyében tavaly 11 Lyme-kóros esetet regisztráltak, ezen kívül egy fő kullancsencephalitisben szenvedő beteget jelentettek be, a kormányhivatal adatai szerint.

A B-vitamin nem segít a megelőzésben

Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, mindenképpen viseljünk zárt, de szellős ruhát, a nadrágot inkább tűrjük a zokniba, a cipőnk pedig zárt legyen. A fejünket védjük széles karimájú kalappal, kisgyermekeknél erre fokozottan ügyeljünk. Használjunk kullancsriasztó szereket a szabad bőrfelületeken. Hazatérve mindezek után azért alaposan vizsgáljuk át teljes testünket. Ha kullancsot találunk, ne nyomkodjuk, csavarjuk, tépjük ki, mert ezzel növeljük a fertőzés kockázatát. A krémek, olajok, ecet vagy gyufa használata is tilos. Szakemberek a kullancscsipesszel történő eltávolítást javasolják. Tévhit, hogy a B-vitaminok tartós fogyasztása csökkenti a kullancscsípés esélyét. Ezt sem a statisztika, sem orvostudományi igazolás nem támasztja alá.