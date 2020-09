Nem csak tükéknek jár már a kártya

Hosszú sor állt a minap a Tüke Kártya ügyfélszolgálatnál a pécsi Széchenyi téren, mindannyian új igazolványukat szerették volna kiváltani. Nem messze onnan, a Millennium üzletházban sem volt jobb a helyzet, ott is nagyjából tízen várakoztak.

A régi kártyák érvényessége augusztus 31-én járt le, nem csoda, hogy ennyien szeretnék érvényesíteni az újat. Erre egyébként már augusztus 17-től lehetőségünk van, azóta sokan éltek is ezzel, hiszen a pécsi önkormányzat tájékoztatása szerint egy hónap alatt több mint hatezren váltották ki új Tüke Kártyájukat.

Amellett, hogy csaknem hatszáz elfogadóhelyen biztosítanak kedvezményt a kártyatulajdonosoknak, a mostani évadra több újdonsággal is készültek. Az egyik, hogy az igazolványok érvényessége a mindenkori kiváltás napjától számított egy év, ezért bármikor megéri megrendelni a kártyát. Mivel sokan vannak, akik a megyeszékhelyen dolgoznak, vagy tanulnak, lakcímkártyájukon mégsem pécsi cím szerepel, ezért mostantól már minden, állandó vagy ideiglenes magyarországi lakcímkártyával rendelkező számára kiállítható a kártya.

A járványhelyzetben pedig jó tudni azt is, hogy nem kell személyesen kiváltani az igazolványt, az interneten is elintézhetünk mindent. Ehhez nem kell mást tenni, mint feltölteni fényképünket a Tüke Kártya honlapján, majd megadni számlázási adatainkat. A kiállítás költségét banki átutalással rendezhetjük, de az online bankkártyás fizetés bevezetése is előkészületben van már.