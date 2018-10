Nem érdemes tovább várni, de ellenőrizzük a téligumi állapotát

Az ősz derekán szoktak érkezni az első talajmenti fagyok, ez pedig figyelmeztető jelként szolgál az autósok számára, hogy ideje a nyári gumit télire cseréltetni. De ha az már kopottas, érdemes újra váltani. Vagy jó állapotú használtra.

Lassan 7 fok környékére csökken a napi átlaghőmérséklet, amikor a keményebb kiképzésű nyári abroncs nem tapad eléggé a hideg aszfalton, különösen nedves időben, ezért indokolttá válik a télire cserélése. Az viszont jobban kopik, így a felrakás előtt ajánlatos ellenőrizni, nem szorul-e cserére. Ha időben kapcsolunk, többféle variáció közül válogathatunk, és nem kell kapkodva dönteni, csak mert leesett az első hó.

Egy átlagos, mondjuk, 185/65-ös téli gumi ára nagyjából 14 ezer forint, azaz egy szett körülbelül 55–60 ezres kiadást jelent az autó tulajdonosának. Akad, aki nem szeretne, vagy nem tud ennyit költeni erre a célra, és inkább használtat vásárol. Az interneten bőven találni kétharmad- vagy akár féláron is belőlük, de az ilyen módon történő beszerzést inkább azoknak ajánljuk, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a területen, mert egyáltalán nem biztos, hogy a ránézésre rendben lévőnek tűnő abroncsok megfelelő állapotúak is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ha van olyan gumisunk, akiben megbízunk, mert például már évek óta hozzá visszük téli-nyári cserére a kocsinkat, érdemes nála érdeklődni, jó eséllyel lesz neki tartalékban, vagy ha nem is, tud szerezni, amennyiben szükséges. Akár újat is. És mivel senki sem szeretné elveszíteni a kuncsaftjait, jó eséllyel megfelelő ár-érték arányút kapunk tőle. Az általunk megkérdezett szakember Németországból hoz be használt gumikat. Elmondása szerint ott sokan még a jó állapotút is lecserélik, amik pár évet simán elfutnak még, és jóval olcsóbbak, mint az újak. Viszont neki is oda kell figyelnie, mert az utak jobb állapotban vannak ugyan, de a sok sztrádahasználat középen eszi meg a gumit, valamint a gyakori egyszemélyes autózás miatt sok a farkasfogas kopás.

A simára kopottat is felhasználják

Az országosan körülbelül évi 40 ezer tonnányi levetett gumiabroncs is hasznosításra kerül. Utolsó útjukra általában erre szakosodott, megfelelő engedélyekkel rendelkező cégek kísérik őket, akik a gumi- és autószervizek jelzése, vagy megegyezés alapján begyűjtik a lekopott bordázatú gumikat, majd elszállítják őket a legközelebbi gumihasznosítóba – Baranyában például a pécsi István-aknán van ilyen. Javarészt háromféle alapanyag készül az elkopott és leselejtezett autógumikból. Granulátum, amellyel például az új játszóterek talaját borítják. Némi horzsalékkal kevert darált acélt is kinyernek belőle, valamint szövetet. Előbbit zömében exportálják, utóbbit leginkább Beremendre viszik, és a cement gyártásánál használják fel.