Nem feltétel az érettségi bizonyítvány az OKJ-s képzésekhez

A továbbtanulás tekintetében nem csak a gimnázium, a főiskola vagy az egyetem jöhet szóba, sok szakmát az OKJ-s képzéseken is elsajátíthatnak a jelentkezők, azonban ezzel kapcsolatban hiányosak az ismeretek.

A hónap végén, az egyetemi felvételi ponthatárok kihirdetésekor eldől, kiből lesz kampuszos diák, és kinek kell más elfoglaltság után néznie. Általában ebben az időszakban ugrik meg az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmákkal kapcsolatos képzések iránti érdeklődés.

A jelentkezéskor nem árt tisztában lenni azzal, hogy bár az állam 2015 óta két OKJ-s bizonyítvány megszerzését biztosítja ingyenesen, ez nem azt jelenti, hogy minden ilyen jellegű képzés ingyenes lenne. Alapvetően kétféle képzés létezik, a tanfolyami rendszerű és iskolarendszerű. A tanfolyami rendszerű képzésekért fizetni kell, a tanfolyam díját a képzést szervező intézmény határozza meg.

Ezeknek a tanfolyamoknak az előnye, hogy rövidebb idő alatt elvégezhetőek, mint az iskolarendszerű képzések, és ütemezésük jobban igazodik az átlagos munkaidőhöz. Az iskolarendszerű képzések indulhatnak nappali, esti vagy levelező tagozaton. Az ingyenes képzések zömét a szakképzési centrumok alá tartozó iskolák indítják, illetve néhány egyházi és alapítványi iskola is szervez ingyenes képzéseket.

A tapasztalatok szerint gyakori, hogy a jelentkező által kiszemelt szakma ingyenes formában nem is tanulható. Az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza a támogatott képzéseket, és azt is, hogy melyek érhetőek el csak fizetős formában. További probléma, hogy egyes szakmák hiába államilag támogatottak, nem indulnak minden városban, és a képzésen a férőhelyek száma is korlátozott. Az egyes szakmák esetében az ingyenes képzésbe felvehető diákok számát az adott évre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés határozza meg.

Sokan úgy gondolják, hogy az OKJ-s képzéshez szükséges az érettségi. Rengeteg szakma már általános iskolai végzettséggel is elvégezhető, de vannak olyan területek is, amelyekhez semmilyen iskolai végzettség nem szükséges.

Az első két szakképesítés megszerzése korhatártól függetlenül mindenkinek ingyenes – akkor is, ha a jelentkezőnek már van diplomája –, ugyanakkor 25 éves kor felett csak esti vagy levelező tagozatos, iskolarendszerű képzéseken lehet részt venni, amelyhez diákigazolvány is jár. A MÁV, a Volán és a BKK járataira nappali és esti tagozatos diákigazolvánnyal féláron lehet menetjegyet vásárolni, és 90 százalékos kedvezménnyel váltható tanulóbérlet a tanuló a lakó- vagy tartózkodási helye, illetve az iskolája között. A levelezősök nem vásárolhatnak tanulóbérletet, viszont félárú menetjeggyel közlekedhetnek a lakóhelyük és az iskola között.