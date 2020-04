Nem fogad látogatókat a botanikus kert – pedig kinyíltak a kaktuszok

Az egyetemeken, főiskolákon március közepe óta távoktatásban folyik a hallgatók képzése, ez alól a Pécsi Tudományegyetem sem kivétel.

A kormányrendelet értelmében a PTE-hez tartozó, Ifjúság útján található Botanikus Kert határozatlan ideig nem fogad látogatókat. Így sajnos a korábban március 21-re hirdetett Kora tavaszi virágzás című rendezvényük is elmaradt, és a 14. Dísznövény-kiállítás és Vásár sem lesz megtartva május 16–17-én.

A parkban azonban az elmúlt egy hónapban sem állt meg az élet, a növényeket gondozni kell, a gondoskodást pedig meg is hálálják a gyönyörű virágokkal, termésekkel. Tegnap délelőtt Pap László, a kert megbízott vezetője kalauzolt körbe minket, és mutatta meg az aktuális érdekességeket. Elmondta, hogy valószínűleg őszig nem tartanak meg semmilyen tervezett rendezvényt.

A külső részen öntöztek, gyomláltak, itt lila és sárga tulipánok pompáztak, és kinyílott már a bazsarózsa is, az ökölnyi méretű, rózsaszín virágok üde színfoltját képezték a kertnek. A tél folyamán beértek a déligyümölcsök, citrusfélék termései is, a hatalmas narancsokat, mandarinokat, citromokat és limeokat is megcsodálhattuk. A kaktuszházba belépve pozsgás növények és kaktuszok hozták el az igazi mediterrán hangulatot, a növényeken igazán különleges rózsaszín és sárga virágokat láthattunk.

A területet 1989-ben nyilvánították megyei természetvédelmi területté, a 6,85 hektáros kert gyűjteményeiben több mint nyolcezer-féle növény található, ebből a szabadföldi gyűjteményekben körülbelül ötezer, az üvegházakban háromezer.