Nem győzik a kiszállítást a kertészek

Elérkeztünk a palántázás időszakához, viszont a korábbi évekkel ellentétben most kevésbé tudunk a piacokon válogatni a növények között. Több eladó is megadta azonban a lehetőséget vevőinek a házhoz szállításra, ez viszont nehézkesen kivitelezhető.

A vásárcsarnokban és a vásártéren is rendszeresen árusító Gergelics Kertészet is felajánlotta a házhoz szállítást és nagyon sokan, hetente több mint félszázan élnének ezzel a lehetőséggel, de mint azt Gergelics Lajos elmondta, hamarosan vissza kell fogniuk ezt a szolgáltatást, ugyanis nem győzik.

– Amíg volt kész árunk, addig ez mondhatni működött, de vissza kell vennünk, hiszen hárman dolgozunk a családi vállalkozásban, és nem tudunk eleget itthon lenni ahhoz, hogy megtermeljük az árut – mondta a pogányi kertész. A még működő piacokon való árusítás lehetőségét is megnézték, de arra már nincs kapacitásuk. Emellett több kertészet is várja a vásárlókat, tehát minden lehetőség adott, hogy a vevők hozzájussanak a palántákhoz.

A siklósi Agócs Adorján áruival korábban szintén a vásárban és a vásárcsarnokban találkozhattak a vevők, de mint azt az eladó elmondta, egyszerűen kivitelezhetetlen a házhoz szállítás, így inkább arra kéri vevőit, látogassanak el hozzá a siklósi szőlőhegyre és személyesen válogassanak a palánták között.

– Aki nagyobb tételben rendel, annak elviszem a növényeket, de egy-két palántát nem szállítok házhoz – mondta Agócs Adorján. Hozzátette, nem kicsit csappant meg a forgalom a koronavírus-járvány megjelenése miatt hozott intézkedések következtében, ugyanis a Pécs környéki vevők számára kiváló hely volt a pécsi vásárcsarnok, de az is tény, hogy az otthonról történő értékesítéssel nem veszik el a bevétel egyharmada.

Virágvásár

Több éve hagyomány a tavaszi pécsi virágvásár megrendezése a Kossuth téren, ám arról egyelőre nincs információnk, hogy az idén is megtartják-e. Itt jellemzően több virág­árusító standot alakítanak ki különféle virágokkal, növényritkaságokkal. Helyi forgalmazók és termelők mutatják be növényeiket, széles a választék a szezonális egynyári virágokból, de a veteményeskertbe való palántákból is. Harkányban a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. kertészetében nevelt virágokból is minden évben lehet vásárolni a helyi virágvásárban. A cég vezetője elmondta, ha a szabályok engedik, az idén is megtartják a vásárt.