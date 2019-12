Nem jó az utolsó pillanatra hagyni a csomagok feladását

Ahogy közeledik a karácsony, úgy nő meg a forgalom a postákon. Rengetegen küldenek vagy várnak csomagot a következő hetekben, de ahhoz, hogy az még az ünnep előtt megérkezzen, időben kell cselekedni.

A Magyar Posta várakozása szerint idén 14 százalékkal nőhet a feladott csomagok száma az ünnepi időszakban, elsősorban az internetes rendelések töretlen népszerűségének köszönhetően. A forgalomnövekedés már októberben érezhető volt, és a fokozott csomagforgalom karácsonyig kitart.

A csúcsszezonra a Magyar Posta minden évben különböző fejlesztésekkel készül, hogy biztosan időben megérkezzen a csomag. Ennek érdekében azonban nekünk sem szabad az utolsó pillanatra hagyni a küldemények feladását. Legkésőbb a karácsony előtti utolsó hét elejéig célszerű ezt megtenni, ha azt szeretnénk, hogy még az ünnep előtt megkapják a küldeményt. Az internetes vásárlás esetén a webáruház jelzi, hogy teljesíthető-e a rendelés az ünnep előtt, a termék szállítási idejét ugyanis a webáruház határozza meg raktár és csomagolási kapacitásától függően. A szállítási idő attól is függ, honnan rendelünk, hiszen a távol-keleti országokból rendelt áruk ideje több hét is lehet, ezzel szemben az EU-ból már 1-2 hét alatt megjön a termék.

A küldeményeket egy bizonyos súlyhatár alatt akár levélként is feladhatja az áruház, ami olcsóbb megoldás, de nem biztos, hogy célravezető. Leginkább az Európai Unión kívülről érkező árutartalmú küldemények esetén tapasztalható, hogy levélként érkeznek, hiszen így az ügyfélnek nem kell szállítási díjat fizetni. Mivel nincsen postai azonosító a csomagokon, ha a szükség úgy hozza, nem is lehet pontosan megmondani, merre járnak. Ha biztosra szeretnénk menni, érdemes egy kicsivel többet fizetni. A sikeres kézbesítést segíti a pontos cím megadása, ha például a munkahelyünkre kérjük a szállítást, akkor a cég nevét mindenképpen tüntessük fel. Emellett telefonos és e-mailes elérhetőséget is adjunk meg, ha a csomagot esetleg vámkezelni kell.