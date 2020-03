Nem kaphattak apró kedvezményt sem a fiatal házaspárok Pécsen

Hiába házasodnak egyre többen, a városvezetés még egy gesztusértékű díjcsökkentést sem fogadott el. A jobboldal szerint pedig mindössze alig egymillió forint profitja van abból Pécsnek, hogy az ifjak külső helyszíneken mondják ki a boldogító igent.

Az elmúlt évben rekordot döntött hazánkban a házasságkötések száma, amely a baranyai megyeszékhelyen is érezteti hatását. A fiatal párok azzal is különlegessé kívánják tenni az életre szóló eseményt, hogy nem hivatali keretek között, hanem külső helyszínen mondanak igent egymásnak. A házasságokat pedig rendszerint nem is munkanapokon, hanem hétvégén tartják – igen ám, de ezekért az extrákért fizetni kell 20 ezer forintot, ezt tavaly 394-en tették meg.

A legutóbbi pécsi közgyűlésen kiderült, hogy Pécsnek ebből mindössze 8 milliós bevétele van, és nagyjából egymillió forintos profitja, amit máshonnan könnyedén elő lehetne teremteni.

Éppen ezért is javasolta Barkóczi Csaba fideszes városházi képviselő, tegyenek gesztust a fiatal pároknak, és a 20 ezer forintos díjat csökkentsék 17.500 forintra, mert még ezzel is nullszaldós lenne a szolgáltatás. De azt is mondta, hogy érdemes lenne megvizsgálni: egyáltalán szükség van-e ennek a díjnak a megfizetésére, hiszen a városi költségvetésben lenne bőven forrás az egész 8 millió forintos kiadás – ami a teljes díj eltörlésével járna – fedezetére.

A balliberális pártok alkotta koalíciós városvezetés azonban nem támogatta az elképzelést.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az országban 65.300 pár kötött házasságot 2019-ben, ez jelentősen, 28 százalékkal, 14.472-vel több az egy évvel korábbinál. Júliusban, augusztusban és szeptemberben átlagosan 33, októberben 65, novemberben 116 százalékkal többen kötöttek házasságot. Mindez azt jelenti, hogy az 1990-es esztendő óta tavaly léptek legtöbben frigyre.