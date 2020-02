Nem kérnek a baloldal emberéből

A komlói kistérségi társulás önkormányzatainak döntő többsége nem kért volna a baloldal által delegált képviselőből, Jégl Zoltánból.

Az ügy előzménye, hogy tavaly decemberben döntött úgy a komlói képviselő-testület, hogy a megszokottól eltérően nem a település első embere, a polgármester, hanem egy képviselő vigye Komló és térségének közös ügyeit a térségi társulási tanácsban.

Jégl Zoltán ugyanakkor azt a frakciót erősíti, amelyben Gyurcsány Ferenc jelenlegi és egykori pártjainak – az MSZP-nek és a DK-nak –, valamint a Momentumnak, illetve az LMP-nek a politikusai vannak, bár ők a választáson Komló Összeköt név mögé bújva indultak.

A komlói kistérségi társulásban lévő 21 önkormányzat közül 16 tagönkormányzat polgármestere januárban hivatalos levélben fordult a városi képviselő-testülethez, hogy Jégl Zoltán helyett Komló polgármesterét delegálják, hiszen ez minden társulásban így van.

Az ezzel kapcsolatos városházi előterjesztés szerint a települési polgármesterek véleménye az, hogy a mindenkori komlói polgármester a leghivatottabb arra, hogy a Tanács elnöke legyen, hiszen a kistérség érdekeit is szolgáló teljes hivatali apparátus irányítása alatt áll, a közösen fenntartott intézmények miatt indokolt, hogy a döntéshozatalban felelősséggel bíró személy vegyen részt. Jelezték azt is, hogy a komlói képviselők előzetes egyeztetések nélkül döntöttek a delegált személyéről. Elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy figyelmen kívül hagyták a társult tagönkormányzatok véleményét.

A komlói képviselő-testület azonban mégsem tárgyalta a kérdést, Polics József fideszes polgármester ugyanis az ülés előtt közölte: a települések polgármestereinek azt mondta, hogyha Komló így döntött, akkor vállalja a következményeit, legyen béke legalább a társulásban – fogalmazott. Megjegyezte azonban azt is, arról azért érdemes elgondolkodni, hogy milyen arányt mutat az, ha 21 tagönkormányzatból 16 így vélekedett.