Nem kérnek a szervezkedésből

Nem kér a Pécsi Tankerületi Központ a balliberális politikus szervezkedéséből – így reagáltak arra, hogy a Momentum politikusát a városi diákság szervezésével bízta meg a baloldali városvezetés.

Havonta bruttó 514 ezer forint jövedelem jár azért Nemes Balázsnak, a Momentum szóvivőjének, hogy innovációs biztosként tevékenykedhet, mindezt teheti úgy, hogy a politikus nem is került be a pécsi közgyűlésbe, a város polgárai nem is szavazhattak rá az önkormányzati választáson. A pártember korábban a Momentum EP-listáján is szerepelt, de nem jutott ki Brüsszelbe. Hiába volt helye a pártjának baranyai listáján októberben, a megyei közgyűlésbe sem jutott be.

A balliberális párt tagja ugyanakkor nagyon sokat munkálkodott Péterffy Attila, Pécs polgármesterének kampányában, ezért nem is lehetett nagy meglepetés a városházi kinevezése.

A biztosi tevékenységéről eddig általánosságban annyit lehet tudni, hogy feladata lesz például „a működő digitális, okosváros megoldások, jó gyakorlatok feltérképezése bel- és külföldön”, vagy éppen a „jelenlegi testvér- és partnervárosi hálózat felmérése” és „a különböző megállapodások, szerződések áttekintése”.

A balliberális politikus feladata lesz a „gimnáziumi és egyetemi diákélet fejlesztése, a városi diákközösség kialakulásának elősegítése, diákpolgármester és a városi diákok képviseletének szervezése” – mindez azonban nem aratott osztatlan sikert az érintetteknél.

Páva Péter, a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója ugyanis közölte, a fenntartásukban lévő valamennyi középiskolában működik diákönkormányzat, ezeket a diákok mellett pedagógusok segítik.

– Fenntartóként úgy ítéljük meg, hogy a köznevelésben tanulók közösségi programjainak a szervezése az intézmények feladata és felelőssége, nem támogatjuk hát, hogy politikai párt tagja szervezze a diákközösségek életét – mondta.

Nemes Balázs egy tavalyi tüntetésen arról beszélt, hogy „csak az erőszak maradt az eszközünk”. Akkor fel is mászott az egyik legnagyobb magyar, Kossuth Lajos pécsi szobrára, mondván, „ez még belefér”.