Nem lankadnak a csalók, pénzt és adatokat próbálnak lopni

Pénzt, személyes adatokat próbálnak kicsalni különböző szolgáltatókra hivatkozva ismeretlenek – az áramszolgáltató nevében például „Emlékeztető a fizetési határidő közeledtéről”, illetve „Számla” tárgy megjelölésű e-mailt kapott több olvasónk is a közelmúltban. Elmondásuk szerint 1200–3500 forint körüli összegek befizetését kérik tőlük a valódihoz kísértetiesen hasonlító, megtévesztő küldeményekben. Egy olyan weboldalra irányítanának, amelyről az összeget „biztonságosan és kényelmesen” befizethetné az ügyfél.

Ami olvasóinkban gyanút keltett, az a helytelen írásmód és a „Tisztelt ügyfél!” megszólítás. Az áramszolgáltató ugyanis névre szóló e-maileket küld ügyfeleinek.

Az E.ON tájékoztatója szerint csalók küldenek a nevükben a cég elektronikus számlaértesítőihez hasonló e-maileket és ezzel próbálják elérni, hogy különböző, általában alacsony összegeket utaljanak át nekik. – A megtévesztő e-mailekben több hivatkozás is az E.ON oldalára vezet, ami az átverési kísérletet különösen hihetővé teszi. Ugyanakkor alaposabban megnézve a helyesírási hibák, furcsa megfogalmazások gyorsan szemet szúrhatnak – hívják fel a figyelmet, és arra kérik ügyfeleiket, hogy kiemelt óvatossággal járjanak el átutalási megbízásaik teljesítése során.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. nevében nem pénzt, hanem személyes adatokat próbálnak kicsalni magánszemélyektől ismeretlenek. A cég tájékoztatója szerint telefonon keresik fel a felhasználókat, nyereményjátékban való részvételt ajánlva, utóbbi fődíja 1 millió forint. A részvétel feltételeként egy balesetbiztosítás megkötését kérik, amelyhez a felhasználó személyes adataira van szükség. A DRV Zrt. figyelmeztet, hogy a társaság nem foglalkozik biztosításokkal, munkatársai pedig soha nem hirdetnek telefonon nyereményjátékot.

A járványt is próbálják kihasználni

– A koronavírus megjelenése óta olyan új kiberbűnözői módszer bontakozik ki, amely kihasználja a felhasználók járvánnyal kapcsolatos kíváncsiságát. A csalók a pandémiára építve e-maileken keresztül próbálnak adathalász tevékenységet folytatni, vagy káros kódokat juttatni eszközeikre – figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet.

A közlemény szerint a csaló levelek jellemzően hamis hírrel keltenek figyelmet, például a vírus ellenszerével kapcsolatos nagy áttörésről, egészségügyi eszközök hiányáról és beszerzésének lehetőségeiről számolnak be, vagy azzal igyekeznek pánikot kelteni, hogy a vírus az adott településen is felütötte a fejét. Ezek a csaló levelek káros kódokat tartalmazó csatolmányokat, vagy káros webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek szenzitív – például pénzügyi – információk megszerzésére törnek. Az intézet javaslata szerint ne kattintsunk a hivatkozásokra, ne töltsük le a mellékletben szereplő fájlokat, tartsuk naprakészen a vírusvédelmi szoftvereket és telepítsük a biztonsági frissítéseket.