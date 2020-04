Nem lesz díjcsökkentés, és a vásárcsarnok is zárva marad

Mi lesz, ha nem tudom fizetni az önkormányzati bérlakást, számíthatok-e valamilyen kompenzációra? – szegezték a kérdést a baloldali polgármesternek, Péterffy Attilának az általa tartott videós tájékoztatón.

Mint ismert, az önkormányzati bérlakásokban élők szociális alapon juthatnak hozzá a lakásukhoz, ők sok esetben a leginkább kitettek egy válsághelyzetben annak, hogy vagy elvesztik a munkájukat, vagy pedig jelentősen csökken a fizetésük. Akik szeretnének, de nem tudnak fizetni, komoly bajba is kerülhetnek a következő időszakban.

Péterffy Attila leszögezte, hogy egy válságtanács erre is fog választ adni, szeretnének segíteni, ám azok, akik folyamatosan tudnak fizetni, akár a lakhatásért, akár más egyéb szolgáltatásért, tegyék meg mindenképpen. Arról is beszélt a polgármester, hogy nem nyitják meg a hajléktalanoknak az üresen álló önkormányzati lakásokat – a szállókon gondoskodnak róluk. A parkolási díjak felfüggesztésén ugyan elgondolkodtak, de lehet már nem is lépik meg ezt. Kijelentette, hogy a vásárteret nem nyitják meg a veszélyhelyzet idején, mert ott nem élelmiszert árultak elsősorban, a vásárcsarnok külső asztalainak újranyitásán pedig szintén gondolkodnak, de ő ezt nem tartja jó ötletnek.

Megírtuk, a pécsiek azt is kérték a polgármestertől, hogy a veszélyhelyzet miatt csökkentsék az ingatlanadót, ám ettől elzárkózott.

Mint ismert, a pécsi Fidesz-frakció hatpontos javaslatot tett le korábban a koronavírus-járvány hatásainak csökkentése érdekében, aminek része volt egy 500 milliós rendkívüli alap létrehozása. Hoppál Péter, fideszes parlamenti képviselő április 5., vasárnap, 12 óráig várja a pécsi cégek problémafelvetéseit, megoldási javaslatait a [email protected] címre.Bóka Máté