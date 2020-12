Nem lesz Winter Fest idén

Elmaradt idén minden Baranyára, Pécsre jellemző nagy fesztivál. Már csak abban bizakodtunk, hogy a könnyű­zene év végi nagy találkozója, a Winter Fest of Pécs azért megvalósul. Nos, tegnap lefújták ezt is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A járvány alakulása miatt meghosszabbították január 11-ig a gyülekezési tilalmakat, ha pedig nem lehet legalább fél­ezer embert egy koncertre bevinni, akkor gazdaságtalan a zenés rendezvény – tudtuk meg Trubics Zorántól, a Winter Fest of Pécs főszervezőjétől. Ugyanakkor hozzátette, valamilyen formában minden tervezett fellépő szerepelni fog Pécsett a 2021-es esztendőben. Lesz aki tavasszal, akad olyan is, aki nyáron, de a döntő többség a következő Winter Fest of Pécsen, 2021 decemberében.

S hogy kikről is van szó? Idén ötnaposra tervezték a fesztivált, december 26-tól december 30-ig, és minden eseménynek a pécsi Expo Center lett volna a helyszíne. Egy napot a balkán zenének, Zvonko Bogdan és Ljubisa Pavkovic harmonikása fellépésének szántak. Jött volna Falusi Mariann és a Sárik Péter Trió könnyed jazzel és készült egy slágerparádé Ünnepi Abba Slágerparty Mamma Mia címmel, Janza Kata és Polyák Lilla énekesnőkkel. Emellett húzós rocknappal készültek és december 30-án előszilveszteri Neoton-buli zárta volna a sort.

– Máris több neves zenekarral tárgyalásokba kezdtem tavaszi, nyári, pécsi és baranyai fellépésekről, a Winter Fest nagy része pedig átcsúszik jövő év végére – összegzett lapunknak Trubics Zorán. A balkán napot várhatóan előrehozom tavaszra, április-május tájékára a jelzett fellépőkkel, és a Winter Festen is csinálunk újra Balkán összeállítást, egy újabb jeles előadóművésszel, a bosnyák Haris Dzinoviccsal.

Az előszilveszteri Neoton-est jövőre is egyértelmű, hiszen 15 éve töretlen sikerrel zajlik minden esztendőben a sportcsarnokban. Annyi lesz az újdonság, hogy Trubics Zorán országos turnét szervez a zenekarnak Debrecentől Szegeden át a Balaton-partig, melynek utolsó állomása a pécsi, a közepén viszont a Szent István-napok keretében Pécsváradon is játszani fognak. A Sárik Péter Trió Falusi Mariannal ugyancsak már év közben Pécsre érkezik a tervek szerint.

Trubics Zorán szervezésében az első pécsi koncert 2021 áprilisában Bródy János koncertje lesz, s ekkortájt hazatér a tengerentúlról várhatóan Vujity Tvrtko is egy önálló műsorral. A Mamma Mia parádé az év végi Winter Fest része lesz, viszont nyár derekán jön egy slágerparádé Zalatnay Saroltával, Zoltán Erikával és Szandival. Továbbá több népszerű neves rockzenekarral folynak még a tárgyalások.

Az is biztos, hogy az Expo Center, az E78 és a sportcsarnok lesznek a helyszínek. A POTE aula ugyanis elvesztette a varázsát, mert annyira leszűkítették a kerítésen belüli parkolóteret, hogy már nem vonzó sem a szervezőknek, sem a közönségnek. Képben van mindezeken túl a Csík zenekar és a Budapest Bár is. Borítékolható az is, hogy jövőre csúcsévre készülhetünk, mert minden szervező igyekszik bepótolni az idei koncerteket.