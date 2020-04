Nem lesz „zárva” Orfű, de korlátozásokat kellett bevezetni

„A mai nappal arra a szomorú döntésre jutottunk, hogy határozatlan időre Orfű turisztikai attrakcióit le kell zárnunk” – közölték Orfű Facebook-oldalán. A polgármester mindenkit megnyugtatott, hogy Orfűre nem kerül ki a „Zárva” tábla.

Kénytelenek voltak meghozni olyan lépéseket a koronavírus miatt, amelyek a helyieket és a településre látogatókat is megvédik. Emiatt döntöttek arról, hogy bezárják a Medvehagyma Házat, az Orfűi Malmot és a kilátót. A játszóterek nyitva vannak, de lehetséges, hogy a közeljövőben a felnőttjátszóteret bezárják.

Kirándulni, sportolni (futni, kerékpározni) természetesen továbbra is lehet, de a kormány és az Operatív Törzs által megfogalmazott feltételek mellett. A csoportosulást, a megfelelő távolságokat egymástól be kell tartani, erre odafigyelnek a helyi polgárőrök, akik megerősített műszakban dolgoznak. Ha nagyobb csoportot látnak, felszólítják őket a megfelelő távolság betartására.

– Rengeteg gyönyörű hely van a Mecsekben, Orfű környékén. Jó lenne, ha nemcsak a tó körül sétálnának, sportolnának az emberek, hanem ezeket a tájakat is felfedeznék az idelátogatók – mondta Füziné Kajdy Zita.

Kitért arra is, hogy az április elején megrendezésre kerülő Medvehagyma Napot el kellett halasztaniuk, de egy másik időpontban, ha lesz rá mód, megtartják. Szintén elmarad a májusi Stihl regionális fakitermelő verseny és a vízi turizmus nyitórendezvénye. A Fishing on Orfűről még nem született döntés, de a polgármester közölte, ha június végén nem tarthatnák meg, akkor más időpontra tennék át.

Horgászni lehet, de csak egyénileg

A sporthorgászat egyéni szabadidős tevékenység továbbra is lehetséges. A Magyar Országos Horgász Szövetség felhívja a horgászok figyelmét, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor a tömegközlekedést ne használják, a személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak el. A vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők az ötméteres távolságot tartsák be egymástól. Arra is kitértek, hogy a horgász versenysport rendezvényeinek és minden egyéb horgászattal kapcsolatos eseménynek a megtartása tilos. Továbbá kérik, hogy a 65 év feletti horgászok a kijárási korlátozás fennállása alatt az utazással járó horgászati tevékenységet szüneteltessék.

A falu barátait hűségre biztatják

A település segíti a 65 év feletti helyi lakosokat (160–170 fő), akiknek az önkéntesek és a Pécsi Kistérség Szociális Alapszolgáltató Központ munkatársai elvégzik a napi bevásárlásokat, a gyógyszerek kiváltását és a hivatalos ügyek intézését. A polgármester kitért arra is, hogy megbetegedésről nincs tudomása a településen, karanténban egy-két személy van, és elmondható, hogy jogkövetőek, betartják az előírásokat. Az éttermek bezártak, de kiszállítást vállalnak. Az előre nem látható kialakult helyzet miatt arra kérik az Orfűre látogatókat, hogy ne mondják le a már lefoglalt pihenésüket, hanem foglalják át egy későbbi időpontra. Például a nyár második felére vagy az őszi időszakra.