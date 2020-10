Nem mehet a műtőbe az apa a vírus miatt

A járványhelyzetre való tekintettel határozatlan ideig az édesapa – vagy a szülőnőt kísérő hozzátartozó – nem léphet be a műtők légterébe a Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán – ezt az intézmény közölte közösségi oldalán egy EMMI rendeletre hivatkozva.

Ahogy írták, nagy sikernek örvendett az utóbbi hónapokban, hogy az édesapák jelen lehettek császármetszés esetén is az újszülött ellátásánál és az édesanya mellett, de a fentiek értelmében ezt ideiglenesen felfüggesztik. A császármetszéssel világrajött babák esetében az apukáknak bőr-bőr kontaktust teremtő aranyórára továbbra is lehetőségük van, valamint a szülőszobára is bemehet a hozzátartozó megfelelő védőöltözetben.

Ahogy lapunk korábban megírta, a kórháznak lehetősége nyílt az édesapák részére textil védőruha biztosítására. A klinika ezek mellett azt is közölte az oldalon, hogy az édesapák a műtő bejárata előtt várakozhatnak, ahol kifelé jövet megmutatják nekik az újszülöttet, majd az édesanyát is megvárhatják, amíg kitolják a műtőből.