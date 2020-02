Nem mindegyik helyi járaton tartják be a felszállási rendszert

A helyi járatú buszokra a megyeszékhelyen elvileg csak az első ajtón lehet felszállni, a gyakorlat sokszor viszont mást mutat.

A reggeli csúcsforgalomban szinte minden busz tömve van, az emberek munkába, iskolába sietnek. A fel- és leszállás gyorsítása érdekében a sofőrök a megállóban minden ajtót egyszerre nyitnak ki. Ahogy a nap folyamán a tömeg ritkul, a hátsó ajtók egyre többször zárva maradnak, a járműre csak elöl lehet felszállni.

Kivételek azért vannak, elég csak leülni például az Árkád előtti megállóba egy pár percre, és megfigyelni, hol engedik felszállni az utasokat a buszokra. Vannak járatok, amik még a holt időszakban is tele vannak, ezeknél az összes ajtó kinyílik. Ugyanez a kevésbé telített vonalakon is előfordul, pedig ott ezt a forgalmi helyzet nem feltétlenül indokolja, hiszen csak néhány fel- és leszálló van.

Ha még tovább figyeljük a forgalmat, akkor azt is láthatjuk, hogy vannak sofőrök, akik valóban csak az első ajtón engedik a felszállást, megvárják, amíg mindenki odamegy, a többit késleltetve nyitják ki. A bérletüket az utasok ilyenkor természetesen felmutatják, vannak buszvezetők, akik meg is nézik, viszont akadnak olyanok is, akik egyáltalán nem figyelnek rá.

Ebből is látszik, hogy sokféle helyzet előfordul, a Tüke Busz Zrt. üzletszabályzata azonban világosan kimondja, hogy a menetrend szerinti autóbuszokra az utasok csak az első ajtón szállhatnak fel. Ez azt jelenti, hogy a járműre az első, illetve az esélyegyenlőség szempontjainak megfelelő kijelölt ajtónál lehet kizárólag felszállni, a leszállásra pedig a második, illetve a hátsó ajtóknál van lehetőség. Az üzletszabályzat azt is írja, hogy iskolai előadási napokon a forgalmi helyzet függvényében, a menetrend tartásának érdekében az autóbusz-vezetőnek lehetősége van eltérni az elsőajtós felszállási rend alkalmazásától – az induló és végállomások kivételével – reggel fél hét és nyolc óra között. Ezekben az esetekben a bérlettel rendelkező utasok a hátsó ajtóknál is felszállhatnak.