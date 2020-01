Nem nézik, hány órát dolgoznak a balliberális politikai megbízottak

Bár a balliberális pártok által támogatott Péterffy Attila polgármester az önkormányzat lapjának arról beszélt, hogy felszámolják a „pazarlást”, két olyan új posztot is létrehoztak, amik sok tízmillióba kerülnek majd a pécsieknek.

A momentumos Nemes Balázs innovációs biztos lett november közepétől, amiért bruttó 514 ezer forintot vihet haza havonta.

A városvezetés megkeresésünkre Nemes munkája kapcsán azt közölte, hogy a biztos eddig egyeztetett közgyűlési képviselőkkel, tárgyalásokat folytatott a polgármesteri kabinet tagjaival és még „több száz oldalas anyagokat” is áttanulmányozott. A politikus azt is közölte, hogy „számos tárgyalást folytattam külsős szereplőkkel Pécs testvérvárosi kapcsolatainak ügyében” és már megkezdte a „testvérvárosi látogatásainak előzetes tervezését, a kapcsolatok aktivitásának feltérképezését”.

A másik politikai megbízott Kunszt Márta, az MSZP egykori alpolgármestere, a Gyurcsány-párt helyi vezetője lett. Őt civil tanácsnoknak nevezték ki, amiért bruttó 219 ezer forint járt tavaly, de mivel még ehhez jött a képviselői fizetése is, így 474 ezer forint jutott neki havonta eddig. Miután a baloldali városvezetés egyik első intézkedése volt a saját fizetésük megemelése, ezért januártól Kunszt még többet kereshet.

Kunszt arról számolt be, hogy kinevezése óta négy nap is volt, amelyeken hat civil egyesület vezetőjével tárgyalt, három rendezvényen is ott volt, egy „alapítvány ügyeit áttekintette”, valamint tanulmányozta a civil szervezetek költségvetési támogatását, a megállapodásait és a civil koncepciót.

A jól jövedelmező posztok kapcsán a városháza azt is leszögezte: „nem tartják nyilván, hogy pontosan hány munkaórát töltöttek ebbéli tevékenységükkel. Voltak közöttük fél–egy de több órás tárgyalások is, illetve olyan budapesti út is, ami összesen 8 órát vett igénybe”.