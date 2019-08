Nem szabad elkeseredni, ha nem vettek fel elsőre

Sok diáknak az elmúlt pár hét volt élete legstresszesebb időszaka. Több hónapos hajtás után nemrég derült ki, hol fog szeptemberben továbbtanulni. Ám nem mindenki örülhetett a ponthatároknak. Akinek nem sikerült bekerülnie valamelyik felsőoktatási képzésre, annak a helyzete sem reménytelen.

Gyakran érzik magukat elveszettnek azok a diákok, akiknek nem sikerül bekerülniük valamelyik hőn áhított felsőoktatási intézménybe. Azonban akiket egyáltalán nem vettek fel sehova, azok is több lehetőség közül választhatnak.

Amennyiben a diák a tanulásnál marad, akkor beadhatja jelentkezését valamelyik, az Országos képzési jegyzékben (OKJ) felsorolt tanfolyam egyikére. Hiszen ezeken egy-két év alatt el lehet sajátítani egy szakmát, ráadásul ez később akár többletpontot is jelenthet az újbóli felvételin. Ezt a lehetőséget érdemes alaposan áttekinteni, hiszen csak akkor lesz belőle többletpont, ha az adott képzésnél azt elfogadják.

Olyasmit nem érdemes tanulni, amivel a diplomások sem találnak állást, viszont érdemes elgondolkozni az olyanokon, amelyekből a munkaerőpiacon is hiány van. Ilyen a kozmetikus vagy a vízvezeték-szerelő, azonban komoly értéke lehet további életünkben az informatikai szakiránynak is. Többen jelentkeznek olyan képzésekre, ahol megtanulhatnak programozni, mivel ezekből a szakemberekből rendkívül nagy hiány van jelenleg a munka piacán. Pár éves képzés után közel annyit kereshetnek, mint a diplomás társaik.

Vannak olyanok is, akik a sikertelen továbbtanulás után inkább dolgozni szeretnének, míg újra be nem tudják adni a jelentkezésüket. A munkavállalásnak ráadásul megvan az az előnye is, hogy esetleg olyan munkát kap az ember, amelyről kiderül, nagyon érdekli. Itt fennáll a lehetősége annak, hogy ott marad, karriert épít, vagy azon a területen dönt a továbbtanulásról, és így indul neki a következő felvételinek. Baranyában jelenleg több lehetőség is nyitott a frissen érettségizettek számára. A férfiakat inkább olyan fizikai munkákra keresik, mint a szerviztechnikus, míg a hölgyeket többnyire call centeres pozícióba várják. Az ilyen munkákat gyakran minimálbérrel fizetik, azonban ezek mellett a fiataloknak jut idejük a tanulásra is.