Nem szabad haragudni a „plazmásokra„

Azért van kevesebb vér­adó mostanában, mert túl sok plazmaközpont működik a városban – írta a minap egy olvasótársam a DN SMS-rovatában, írta olvasónk, aki nem ért egyet ezzel a megállapítással.

Magam is több mint kétszázszoros plazmaadóként szeretném elárulni: minden plazmadonort jogszabály kötelez rá, hogy évente minimum egyszer véradáson is részt vegyen. Ezt napra pontosan, szigorúan vezetik és ellenőrzik a plazmaközpontokban. Ha valaki nem tesz eleget ezen kötelességének, úgy nem adhat plazmát, amíg nem igazolta az éves kötelező egy véradást…

Így azáltal, hogy van három plazmaközpont a városban, nemhogy kevesebb, hanem valójában több véradás történik, hiszen közülünk sokan korábban egyáltalán nem adtunk vért.

Egyet viszont hozzáfűznék a témához: plazmaadásért költségtérítés címén kapunk alkalmanként pár ezer forintot, hiszen sokunknak ez vidékről a városba utazással jár, és a kalóriák, ásványi anyagok stb. pótlására is költenünk kell ilyenkor; sőt a ráfordított időnket és a vállalt egészségügyi kockázatokat (!) is némileg térítik ezzel. Viszont a véradásért nem kapjuk meg a plazmaadáskor megillető költségtérítést. Csak a jó érzés van, hogy segítettünk a betegségük miatt rászoruló embertársainkon. Ami, hangsúlyozom, igencsak jó érzés! Mert nagyon megható, amikor érkezik az sms, hogy a vérünket épp tegnap szállították ki a kórházba, és ezzel hozzájárultunk két-három ember gyógyulásához, vagy akár életben maradásához.

Magam is voltam nem egyszer kórházban súlyos állapotban – tudom, mit jelent ez… És bizony volt, hogy amikor a városban a szirénázó donorszervszállító autó elment mellettem, könnybe lábadt a szemem. Arra az emberre gondoltam, aki most az életéért küzd, akár egy akut betegség, akár egy baleset miatt – és szinte láttam magam előtt az orvosi teamet is, bevetésre készen állva. Lúdbőrös lettem a gondolattól, hogy ebben a helyzetben most akár az én vérem vagy plazmám is ott lehet…

Plazmát akár háromnaponta is adhatunk (évente maximum 45 alkalommal, ha a folyamatos laborkontroll nem mutat kimerülést), ezzel szemben köztudott, hogy véradáson évente csak maximum 3-4 alkalommal lehet részt venni, hiszen az sokkal inkább megterhelő a szervezet számára. Akinek a rendszeres plazmaadás az egyetlen bevételi forrása (mint például nekem is), mi a véradás után hetekig nem mehetünk plazmát adni, amíg regenerálódik a szervezetünk. Addig elesünk a plazmaadás költségtérítésétől! Gondoljuk csak végig, hogy ez mennyire fair?! Aki a folyamat további részében tevékenykedik (a szállítóktól a gyógyszertárig), ők talán ingyen adják a munkájukat, mert hogy nemes cselekedet a betegekért?!

Úgyhogy, kérem az sms íróját, ne haragudjon a plazmásokra! Annál is inkább, mert a plazma is gyógyítási célt szolgál: a sok immunbeteg, a balesetesek, a nagy műtéten átesők, az égési sérültek mind-mind ennek is köszönhetik a felépülésüket – vagy akár az életben maradásukra az esélyt…

