Nem számíthatunk az idén a korábbinál több zöldjáratra

Mint arról korábban már írtunk, ez év január elsejétől tilos a zöldhulladék égetése az ország egész területén. A községekben nehezen fogadják el a döntést, és várhatóan nem lesz egyszerű sem a szemléletváltás, sem a szokások gyakorlatának átalakítása sem.

Az idén már tilos elégetni a zöldhulladékot, amelynek persze sokan örülnek, míg másoknak egyéb megoldást kell keresniük a lemetszett ágak, a felgyülemlett levelek, gallyak és egyéb zöld- hulladékok megsemmisítésére.

Több önkormányzat is arról számolt be, hogy a településükre eddig sem jutott el a hulladékszállító zöldjárata, így a lakók és maguk az önkormányzatok is várják a megoldást. Lapunk megkereste a szolgáltatást végző Dél-Kom Nonprofit Zrt.-t, hogy tervezik e módosítani a zöldjáratok számát a megyénkben. Válaszukban leírták, hogy jelenleg nem rendelkeznek információval a közszolgáltatási rendszer finanszírozásában várható, a 2021-es évet érintő változásokról.

A zöldhulladék-gyűjtés bővítésére vonatkozó többletforrás biztosítása nélkül pedig nincs lehetőségük a szolgáltatás kiterjesztésére sem, így a Dél-Kom Nonprofit Kft. a továbbiakban is a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződései alapján fogja ellátni a feladatait. Több zöldjáratra tehát nem számíthatnak megyénk települései.

A szolgáltató mindemellett felhívja a figyelmet arra, hogy a Dél-Kom szolgáltatási területén továbbra is 23 hulladékudvar áll díjmentesen a lakosság rendelkezésére, ahol lehetőség van zöldhulladék elhelyezésére egész évben. A közszolgáltatás keretében beszállítható mennyiség maximum 200 kilogramm, vagy maximum 2,5 köbméter alkalmanként, évente pedig összesen maximum 800 kilogramm, vagy 10 köbméter. A hulladékudvarok szolgáltatásainak igénybevétele a megadott mennyiségig ingyenes a lakosság részére. A Dél-Kom ezen kívül a házi komposztálás lehetőségét emeli ki, hiszen a háztartási zöldhulladék kezelésére ez a legjobb módszer. Szerencsére a környezettudatos gondolkodás elterjedésének köszönhetően egyre több háztartás alkalmazza ezt a környezetvédelmi szempontból is legkedvezőbb módszert.



Környezettudatos rendszer szükséges

Az ágak, gallyak megsemmisítése minden nagyobb kiskerttel rendelkező háznál sarkalatos kérdés, a szőlőkben pedig még inkább, ahol sokkal több keletkezik a metszések után. Mayer István, Villány polgármestere elmondta, a zöldhulladék elszállítása eddig is leterhelte a városüzemeltetést. Megoldásként felmerült már a komposztládákra nyújtott támogatás, a kisebb kapacitású ágaprítók házhoz vitele, valamint egy központi komposztáló létrehozása is. Döntés még nem született, de mindenképpen olyan rendszert fognak kidolgozni, amely hosszú távon környezetvédelmi szempontból megfelelően alkalmazható lesz. Olyan vélemények is vannak, hogy bár szép, hogy mindenhol rendet szeretnének a lakók, de például a lehullott leveleket a fa alatt a fűben nyugodtan ott lehetne hagyni. Emellett a középületek biomasszával való fűtése is csak az egyik oldalról hasznos, hiszen a zöldhulladék összeszedése, bezúzása és a kazánokba történő folyamatos adagolása is nagy ökológiai lábnyomot hagy maga után.