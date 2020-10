Nem tarthatják meg a külsős foglalkozásokat az iskolák

Az igazgató engedélye nélkül az iskolákba a tanárokon és tanulókon kívül más nem mehet be.

Még szeptember elején tette közzé az EMMI az új, szigorított intézkedési tervet az iskolák számára a koronavírus-járvány erősödése miatt.

Ebben többek között arról határoztak, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, október 1-től kezdődően kötelező a lázmérés az iskolába lépéskor, de számos más szigorítást is tartalmaz a hatályos kormányrendelet. Így például azt, hogy az intézményvezető engedélye nélkül az iskolákba az ott foglalkoztatott személyeken és tanulókon kívül más nem léphet be.

Ennek értelmében nem tarthatják meg a délutáni sportedzéseket sem, melyek korábban úgy zajlottak, hogy különböző külsős egyesületek vagy akár baráti társaságok bérelték ki a tornatermet. Számos baranyai iskolában zajlottak ilyen edzések, foglalkozások, például kosárlabda, kézilabda vagy foci, esetleg néptánc. A járványhelyzet előtt a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium termeiben is zajlottak ilyen edzések, foglalkozások melyek igen népszerűek voltak.

Zalay Szabolcs igazgatótól megtudtuk, hogy az előírásoknak megfelelően nálunk sincsenek most ilyen külsősök számára engedélyezett foglalkozások. Természetesen sajnálják az érintetteket, ám ez azt eredményezte, hogy jelenleg egy osztály sincs karanténban. Azzal, hogy minimalizálják a külsősöket nagyon szépen beálltak az új rendre. Most már az órákat is maszkban tartják, mind a diákoknak mind a tanároknak kötelező a védőeszköz használata. A tanulók elfogadták a helyzetet és nagyon fegyelmezetten betartják az előírásokat.

Az igazgató azt is elmondta, hogy a délutáni, saját diákok számára tartott iskolai sportfoglalkozások – pl. mindennapos testnevelésórái –, kapcsán három alternatív megoldást dolgoztak ki. Ahol megoldható, ott szabadtéren tartják meg az órát, máshol bontott csoportokkal, kevesebb fővel és nagy távolságtartással operálnak, valamint az egyéni sportok működnek, ahol csak a tanár és a diák van jelen az előírások betartásával.