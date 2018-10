Nem tartozhatunk a szemétdíjjal, véli olvasónk

A DN szeptember 29-i számában megjelent, a szemétszállítási díjakról szóló cikkben foglaltak számunkra is megdöbbentők. Az utóbbi bő egy évben sok olvasói észrevételt, lakásszövetkezetektől érkező panaszt olvashattunk arról, hogy a szemétdíjak kifizetése ellehetetlenült.

Én is szerettem volna befizetni, de nem volt hová. Komlón az Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet – melynek 17 éve megválasztott elnöke vagyok – több felszólítást is intézett szemétszállítást végző cég felé, hogy a több mint ezer lakás tulajdonosai eleget tudjanak tenni befizetési kötelezettségeiknek. Hiába kértük, nem sikerült. Gondolom nem csak Komló lakói, de Baranya minden településén a lakás- illetve háztulajdonosok szerették volna rendezni a díjat, és gyanítom, hogy országos szinten is ez a helyzet. Ezek után jön a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs Zrt., és házhoz mennek a határidőre be nem fizetett díjakért – jóllehet a tulajdonosok nem tartoznak a szemétszállítási díjjal, nem lehet hátralékuk. Hiszen a teljesítésre akkor, amikor kellett volna, nem is adtak lehetőséget. Se Komlón, se Baranyában. Ki itt az adós? És ki a becstelen? Ezúton is kérem térségünk országgyűlési képviselőjét, tiltakozzon az ellen, hogy tartozással vádoljanak bárkit is, például Komlón.

Budaházy György,

az Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke

