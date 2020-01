Nem tudni, mikor lesz teljesen kész a Ferencesek utcája

Villamos földkábelek rekonstrukciójával folytatódtak a munkák a Ferencesek utcájában, amivel párhuzamosan a Magyar Telekom is végzi az utcában a kábelhálózat kiépítését – közölte a pécsi városháza az E.ON sajtóanyagára hivatkozva.

A munkálatokra két, egyenként kéthetes szakaszban kerül sor: előbb az utca déli oldalán dolgoznak, később pedig – február 22-ig – az északi oldalon haladnak majd. Ezúttal is a gyalogosforgalom biztosításának érdekében korlátokat helyeznek el a munkaárkok mellett. A boltokba való bejutás, valamint a kapubejáróknál a ki- és bejárás folyamatosan biztosított lesz – állítja a városháza.

Ezzel azonban nincs még vége a munkáknak, hiszen a Ferencesek utcája – elvileg – a korábbi tervek szerint új burkolatot kapna. Azt azonban a balliberális önkormányzat nemcsak lapunknak, hanem a boltosoknak sem mondta meg, hogy mikor és milyen fázisban zajlanak a további munkálatok.

– Nem kommunikál velünk a városháza – mondta a Bűnös Élvezetek Kicsiny Boltja tulajdonosa, Horváth Attila. Az üzlettulajdonos azt is közölte, hogy őket utoljára még az előző városvezetés idején tájékoztatták egy fórumon, azóta nem volt ilyen összejövetel.

Sági Sándor, a Kisülés Kávéműhely üzletvezető-tulajdonosa szerint egyszerűen nem foglalkoznak velük, fogalmuk sincs, hogy mikor lesz vége a felújításnak, és már az is terjedőben van, nem is kap új burkolatot az utca. Mint mondta, a fejetlenséget jól mutatja, hogy tavaly év elején befizették az egész évre vonatkozó kitelepülési díjat, amit aztán májusban visszautaltak a számlájukra az építkezés miatt, aztán decemberben ismét követelte volna rajtuk a városi cég.

Csökkent az üzletek forgalma

Horváth Attila szerint ördögi körbe kerültek az utcában működő üzletek tulajdonosai vagy bérlői, sokan megijedtek a felújítástól és ideiglenesen be is zártak, ami a forgalmon is meglátszott, ráadásul többet kellett költeniük a marketingre is, ami pedig a profitból vitt el pénzt.

Hasonlóképpen fogalmaztak egy másik boltnál is. Nem tett jót az sem az üzletek forgalmának, hogy voltak olyan baloldali sajtóhíresztelések, amelyek úgy tálalták az egyik étterem ideiglenes szünetét, mintha végleg lehúzták volna a redőnyt, amit a vendéglátósok egyszerűen a vendégeik felesleges riogatásaként éltek meg.

Egy harmadik boltnál is hasonló információhiányról számoltak be, ők a munkásoktól szoktak érdeklődni, hogy még mi is történik.