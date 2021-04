Nemcsak a frizura, a jó szó is hiányzott már

Egy hónapos zárvatartás után újra kinyithattak a múlt héten a fodrászatok és szépségszalonok.

A fodrászatok, szépségszalonok március 8-án zártak be, és csaknem egy hónapig nem is nyithattak ki. Múlt héten aztán megszületett a döntés, hogy ismét fogadhatnak vendégeket. Sok ember szinte az első pillanatban szeretett volna már időpontot foglalni, így járt egyik olvasónk is. A fodrásza múlt csütörtökön nyitott ki ismét, el is ment hozzá érdeklődni, hogy ő mikor kerülhetne sorra, de a dátumon meglepődött. Másfél héttel későbbre kapott időpontot, holott máskor egy-két napon belül tudta fogadni a szakember. Ebből is látszik, hogy vannak olyan szalonok, amelyeket a nyitás után megrohamoztak a vendégek.

Máshol ennek az ellenkezőjét tapasztalták, és bár vannak foglalások, nem is kevés, aki szeretne, talál szabad időpontot.

– Múlt héten csütörtökön nyitottunk ki, az első pár napra foglalható időpontok hamar beteltek az online rendszerünk segítségével, de azóta nincs nagy roham – mondta el lapunknak Sziklainé Bán Hajnalka, a Hajnalfény Szépségközpont vezetője. – Azt tapasztaljuk, hogy most mindenki jobban tart a vírustól, mindenkire más hatással voltak az elmúlt hetek, mint tavaly, és több vendég már be is oltatta magát. A törzsvendégek mellett pedig ismét sok új ember foglalt nálunk időpontot.

A szájmaszk használata már korábban is kötelező volt a szalonban, ez most sem változott. Ahogy Bán Hajnalka elmondta, a vendégek ezt fegyelmezetten betartják, illetve a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt is használják. Az embereken egyébként azt vették észre, hogy nemcsak a frizura hiányzott nekik, hanem az a légkör is, ami a szalonban fogadja őket. Sokaknak van most szüksége a jókedvű beszélgetésekre, egy-két jó szóra, amit egy fodrászatban megkapnak. Hozzátette, hogy bár a zárvatartás heteit megérdemelt szabadságként fogták fel, jó érzés volt számukra is visszamenni a vendégek közé, őket is feltölti, hogy társaságban lehetnek. Azt csak remélni tudják, hogy hamarosan véget ér a járványhelyzet.

Felkészültebben fogadták idén, hogy be kell zárniuk

Sziklainé Bán Hajnalka azt is hangsúlyozta, hogy a tavalyi tapasztalatok alapján jobban viselte azt, hogy be kell zárniuk. Tudta, hogy mit csináljon, tudta, hogy most jut idő a pihenésre, és nem kell aggódnia azon, hogy lesz-e majd vendég. A fodrásztanulók online oktatása is folyamatos volt, sőt ez még most ilyen formában zajlik. Rendszeresen kapnak feladatokat, készülnek a vizsgára.

A szakemberek tapasztalatai alapján ebben az évben a vendégek türelmesebbek voltak. Amíg tavaly sokan a drogériákban beszerzett festékekkel és hajápoló termékekkel próbálták rendbe tenni frizurájukat, most inkább megvárták, amíg ismét kinyitnak a szalonok, hogy szakember vegye kezelésbe hajkoronájukat.